為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    美濃盜採案傳地方民代涉入 陳其邁：不分藍綠嚴辦到底

    美濃大峽谷開挖4處化驗結果出爐，回填物全是營建廢棄物。（記者李惠洲攝）

    美濃大峽谷開挖4處化驗結果出爐，回填物全是營建廢棄物。（記者李惠洲攝）

    2025/09/20 05:30

    〔記者黃良傑、黃佳琳、王榮祥／高雄報導〕橋頭地檢署指揮警方、環保局開挖市議員前助理石麗君農地，送驗結果昨出爐，二千三百多坪農地開挖四處四至五公尺深，全部為廢鋼筋、廢磚、混凝土及廢電線等營建廢棄物，人贓俱獲，涉違反廢棄物清理法情節明確。

    開挖4處化驗出爐

    全是回填營建廢棄物

    環保局日前針對美濃成功段四七○、四七○之一兩塊農地開挖，共開挖四處，每處長約六至八公尺，寬約二至三公尺，深挖至少四公尺，稽查人員並採集土方送驗。國民黨立委柯志恩會勘美濃大峽谷時，市議員朱信強前助理石麗君一度陪在一旁，遭綠營踢爆石女也是違規盜採案的地主之一。

    橋頭地檢署八月廿七日啟動調查，分別將承租人王國正羈押禁見，地主石麗君、夫婿巫清文分別以一百萬元和八十萬元交保候傳，並限制住居，全案朝違反廢棄物清理法、組織犯罪防制條例等罪偵辦。

    環保局開挖證明良土被挖走，還回填各式建築廢棄物，成功鞏固違法證據，關鍵還是專案小組成功還原了王國正、石麗君的手機對話內容，鎖定另一塊農地地主呂啟田，再發動搜索，並向法院聲請羈押禁見獲准，不排除案情可能繼續向上發展。

    檢警追查，偵辦盜挖及回填廢棄物可分為兩條方向，一是地主、二是機具。知情者指出，地主部分，幕後黑手是與藍營有關的民代和家屬負責操盤，石麗君就是「地主集團」成員之一，集團在美濃地區募資、找地主合作；機具部分，則是由綠營民代的前夫與地方樁腳合作引入。

    據了解，該綠營民代前夫與大樁腳均熱衷參與政治，大樁腳早年曾與台灣時報江姓記者有私仇，竟派人打斷江男雙手雙腳，當時立委邱議瑩公開聲援江姓記者，與該名樁角交惡，雙方漸行漸遠。

    高雄市長陳其邁對藍綠要角可能涉案，強調不管藍綠或者什麼咖，一定嚴辦到底，務必打擊盜採集團等共犯結構，讓他們付出代價。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播