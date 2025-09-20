美濃盜採案傳地方民代涉入 陳其邁：不分藍綠嚴辦到底

美濃大峽谷開挖4處化驗結果出爐，回填物全是營建廢棄物。（記者李惠洲攝）

2025/09/20 05:30

〔記者黃良傑、黃佳琳、王榮祥／高雄報導〕橋頭地檢署指揮警方、環保局開挖市議員前助理石麗君農地，送驗結果昨出爐，二千三百多坪農地開挖四處四至五公尺深，全部為廢鋼筋、廢磚、混凝土及廢電線等營建廢棄物，人贓俱獲，涉違反廢棄物清理法情節明確。

開挖4處化驗出爐

全是回填營建廢棄物

環保局日前針對美濃成功段四七○、四七○之一兩塊農地開挖，共開挖四處，每處長約六至八公尺，寬約二至三公尺，深挖至少四公尺，稽查人員並採集土方送驗。國民黨立委柯志恩會勘美濃大峽谷時，市議員朱信強前助理石麗君一度陪在一旁，遭綠營踢爆石女也是違規盜採案的地主之一。

橋頭地檢署八月廿七日啟動調查，分別將承租人王國正羈押禁見，地主石麗君、夫婿巫清文分別以一百萬元和八十萬元交保候傳，並限制住居，全案朝違反廢棄物清理法、組織犯罪防制條例等罪偵辦。

環保局開挖證明良土被挖走，還回填各式建築廢棄物，成功鞏固違法證據，關鍵還是專案小組成功還原了王國正、石麗君的手機對話內容，鎖定另一塊農地地主呂啟田，再發動搜索，並向法院聲請羈押禁見獲准，不排除案情可能繼續向上發展。

檢警追查，偵辦盜挖及回填廢棄物可分為兩條方向，一是地主、二是機具。知情者指出，地主部分，幕後黑手是與藍營有關的民代和家屬負責操盤，石麗君就是「地主集團」成員之一，集團在美濃地區募資、找地主合作；機具部分，則是由綠營民代的前夫與地方樁腳合作引入。

據了解，該綠營民代前夫與大樁腳均熱衷參與政治，大樁腳早年曾與台灣時報江姓記者有私仇，竟派人打斷江男雙手雙腳，當時立委邱議瑩公開聲援江姓記者，與該名樁角交惡，雙方漸行漸遠。

高雄市長陳其邁對藍綠要角可能涉案，強調不管藍綠或者什麼咖，一定嚴辦到底，務必打擊盜採集團等共犯結構，讓他們付出代價。

