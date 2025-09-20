為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    房東涉縱火 房客4口逃屋頂躲死劫

    房客一家四人一度被火勢逼著逃到屋頂，險象環生。（記者鄭景議翻攝）

    房客一家四人一度被火勢逼著逃到屋頂，險象環生。（記者鄭景議翻攝）

    2025/09/20 05:30

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市文山區木柵路三段一棟二層樓民宅昨上午發生火警，火勢猛烈、濃煙密布，二樓房客一家四口倉皇逃到屋頂，及時被救出，但都受到嗆傷。事發前有鄰居目擊趙姓屋主在家中燒垃圾，且火災發生前逃出，之後返回現場，台北市警文山一分局將他逮捕，趙男否認縱火，警方訊後依公共危險罪移送檢方偵辦。

    小夫妻與2稚孩皆嗆傷

    五十七歲趙男有多次竊盜前科，曾擔任過八點檔臨演，過去多次男扮女裝還偷東西，被地方視為頭痛人物。今年五月，他男扮女裝偷他人機車登上媒體，最近也多次被人目擊在住處附近亂燒東西，前天才有鄰居因他在家門口燒垃圾報案，警方到場制止，未料昨天疑涉燒掉自宅。

    向趙男承租二樓的一家四口，包括三十多歲的父母、兩歲兒子與數月大的小女嬰，全被突如其來的一場火波及嗆傷。當時火勢一起就很猛烈，加上濃煙密布，受害父母緊急抱著孩子逃上屋頂，過程驚險，所幸及時獲救，送萬芳醫院救治。

    屋主變裝逃 返現場被逮

    警方調查，起火後趙男步行逃逸，中途一度搭公車還變裝，坐車到大安區忠孝新生捷運站附近，下午回到案發現場被警方逮捕。警詢時趙男對於是否有縱火等問話，皆以「不知道、不想說」帶過。

    作家張曼娟住附近 驚魂

    這場火警也波及知名作家張曼娟，她在臉書表示，火災地點在她住家附近，她被黑煙薰得眼睛睜不開、喉嚨緊鎖，同時也深刻感受到水火無情，平安就是幸福。

    消防局則指出，上午七時三十一分許竄出火舌的起火點位於一樓，屋內傢俱及雜物遭焚毀，燃燒面積約五十五平方公尺，火勢於八時十九分撲滅，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。

