    首頁　>　社會

    港人殺女友運屍翻版／中配搭2趟捷運 棄屍婆婆

    殷姓女子拖著粉紅色行李箱，將婆婆棄屍在捷運淡水站後方河畔。 （記者吳仁捷翻攝）

    殷姓女子拖著粉紅色行李箱，將婆婆棄屍在捷運淡水站後方河畔。 （記者吳仁捷翻攝）

    2025/09/20 05:30

    〔記者吳仁捷、張文川、邱俊福／綜合報導〕新北市淡水區高齡九十三歲王姓婦人上月六日疑在住處猝死，與她同住的中國籍殷姓媳婦，涉將遺體塞入粉紅色行李箱，搭兩趟捷運疑尋找地點，最後坐到捷運淡水站，將屍體棄置捷運後方淡水河畔，事後警方從行李箱採到王婦DNA，加上淨灘工人在紅樹林樹叢發現王婦骨骸，追出殷女裝箱棄屍過程。

    稱93歲婆婆猝死 怕被責罵

    殷女到案後供稱，婆婆是在運動返家後猝死，她擔心被丈夫等家人責罵，也不懂台灣民俗如何辦後事，才將婆婆遺體裝箱棄屍。檢警綜合事證，初步排除死者遭他殺，詢後先依遺棄屍體罪偵辦，士林地檢署檢察官諭知殷女限制出境、出海。

    粉色行李箱 在竹圍站交會

    驚悚、罕見的搭捷運棄屍行為，也曾在二○一八年發生過，當時是香港籍女子潘曉穎與男友陳同佳來台旅遊，在旅店內被陳男殺害後，陳也將潘女裝進粉紅色行李箱，從捷運中山站搭到淡水竹圍站下車後，連箱帶屍棄置附近草叢。殷女則是從竹圍站上車，棄屍淡水站河畔。

    家屬上月六日發現老母親失蹤，殷女稱不知情，報案後協尋未果；後來家屬到老母親住處查看，發現殷女將一只粉紅行李箱晾在屋外，察覺有異報警送驗，箱內竟然有母親DNA，不過警方到王婦住處採證，未見打鬥痕跡與血跡等異常跡象。

    警方過濾監視器，發現殷女八月六日中午從竹圍住家拖著一只粉紅行李箱外出，從捷運竹圍站坐到關渡站下車，一度走到淡水河畔，不久從岸邊走回關渡站，再搭到捷運淡水站，從捷運站後方鼻頭街往岸邊走去，不久返回捷運廣場，懷疑殷女棄屍。

    遺骨遭潮汐帶到上游紅樹林

    警、消人員連日在淡水河岸搜尋未果，廿六日淨灘工人在紅樹林沼澤發現一根遺骨，化驗後確認為王婦骨盆骨，偵破棄屍案；研判遺體遭潮汐帶到上游的紅樹林，距離棄屍地點約兩公里。

