通訊行4千門號助詐團 騙250人5億 警3波搜索 逮首腦等25人6收押

通訊行涉長期提供大批人頭門號給詐騙機房使用，警方查扣大批贓證物。（警方提供）

2025/09/20 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕檢警追查一起假檢警詐騙案件，循線查出在台中市經營通訊行的三十一歲張姓男子，涉長期提供大批人頭門號給詐騙機房使用，統計助詐團的門號多達四千門，受害人數至少二百五十人，財損金額高達五億元。警方發動三波搜索、查緝行動，共查獲包括張男和詐團控盤首腦在內的廿五名嫌犯，其中張男和詐團要角共六人遭收押偵辦。

台中警方表示，全案源於一名被害人接到詐騙電話，自該門號向上追查，一路查到張男的通訊行、詐騙集團水房及所屬車手集團等，還查出張男經營的該家非連鎖小型通訊行，長期以單個電話門號一千五百元至四千元價格收購，再以八千元至一萬元賣給合作的詐團牟利。

請繼續往下閱讀...

警方追查，張男與詐團的合作，包括結合國內DMT話務中心，使用通訊行供應的人頭門號撥打假檢警、假投資及釣魚簡訊等詐騙電話。集團從控盤首腦、系統商、水房成員、車手頭到基層車手，各角色一應俱全，被害人上當匯款到詐團人頭帳戶後，詐團水房成員再將不法所得，透過購買虛擬貨幣或ATM自存等方式層層轉移，洗錢量龐大。

檢警今年一月、四月及七月執行三波搜索，查扣DMT設備、手機、SIM卡、月租卡、黑莓卡、泰國網路卡、五輛汽車及現金二一四萬元等贓證物，顯示詐騙集團已有結構化、專業化趨勢，形成跨境分工的產業鏈，對我國社會治安造成極大威脅。

警方詢問後，將張男及其通訊行店長、員工，以及詐團水房幹部等二十五人，依刑法加重詐欺、違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦，連同張男在內的六名核心幹部獲裁定收押禁見。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法