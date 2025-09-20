為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    通訊行4千門號助詐團 騙250人5億 警3波搜索 逮首腦等25人6收押

    通訊行涉長期提供大批人頭門號給詐騙機房使用，警方查扣大批贓證物。（警方提供）

    通訊行涉長期提供大批人頭門號給詐騙機房使用，警方查扣大批贓證物。（警方提供）

    2025/09/20 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕檢警追查一起假檢警詐騙案件，循線查出在台中市經營通訊行的三十一歲張姓男子，涉長期提供大批人頭門號給詐騙機房使用，統計助詐團的門號多達四千門，受害人數至少二百五十人，財損金額高達五億元。警方發動三波搜索、查緝行動，共查獲包括張男和詐團控盤首腦在內的廿五名嫌犯，其中張男和詐團要角共六人遭收押偵辦。

    台中警方表示，全案源於一名被害人接到詐騙電話，自該門號向上追查，一路查到張男的通訊行、詐騙集團水房及所屬車手集團等，還查出張男經營的該家非連鎖小型通訊行，長期以單個電話門號一千五百元至四千元價格收購，再以八千元至一萬元賣給合作的詐團牟利。

    警方追查，張男與詐團的合作，包括結合國內DMT話務中心，使用通訊行供應的人頭門號撥打假檢警、假投資及釣魚簡訊等詐騙電話。集團從控盤首腦、系統商、水房成員、車手頭到基層車手，各角色一應俱全，被害人上當匯款到詐團人頭帳戶後，詐團水房成員再將不法所得，透過購買虛擬貨幣或ATM自存等方式層層轉移，洗錢量龐大。

    檢警今年一月、四月及七月執行三波搜索，查扣DMT設備、手機、SIM卡、月租卡、黑莓卡、泰國網路卡、五輛汽車及現金二一四萬元等贓證物，顯示詐騙集團已有結構化、專業化趨勢，形成跨境分工的產業鏈，對我國社會治安造成極大威脅。

    警方詢問後，將張男及其通訊行店長、員工，以及詐團水房幹部等二十五人，依刑法加重詐欺、違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦，連同張男在內的六名核心幹部獲裁定收押禁見。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播