涉當應召站門神 礁溪鄉代張景程收押

宜蘭礁溪鄉代張景程。（擷取自礁溪鄉公所網站）

2025/09/19 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉無黨籍鄉民代表張景程，遭宜蘭地檢署查出協助應召站疏通人脈、應付臨檢，充當「門神」從中收取紅利；檢方提訊在押業者，坦承給付分紅，張景程也承認收賄，檢方不排除有警務人員涉案包庇，昨天凌晨以有逃亡、串供或滅證之虞，依涉犯貪污罪聲押禁見，宜蘭地院裁定准押。

宜蘭礁溪某飯店遭檢方破獲經營應召站，查出本國及外籍女子被迫賣淫，其中不乏非自願外籍女，以為是到農場打工，持觀光簽證來台後才知要賣淫，陳姓及游姓業者因涉犯人口販運在押。

一名被迫賣淫的越南女子落網遭收容，等待遣返時，不忍姊妹仍被迫賣淫，主動寫信向檢調求助；宜蘭檢方展開偵辦，查出張景程涉案，應召站業者透過張姓友人邀來張景程當「門神」，利用他代表及地方人脈關係，進行疏通。

據了解，應召業者看上張景程兩屆地方代表身分，允諾給予「公關股」請託協助應召站營運，並按月分紅給報酬，藉此用來應付臨檢；張姓友人坦承有給付八萬元報酬，張則僅認拿取不到七萬元對價。檢方認為不法獲利恐更多，將深入追查金流。

檢方掌握證據，應召站遭查獲時，業者向張景程尋求協助，並得到「非宜蘭警方辦理」的回覆，懷疑有警務人員涉嫌包庇，後續將調閱臨檢紀錄勤務釐清案情，不排除擴大偵辦。

