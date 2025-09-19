為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    法院拒科技監控 鄉長夫判更重卻跑了

    雲林縣無黨籍台西鄉前鄉長林芬瑩與其丈夫丁文彬。（取自丁文彬臉書）

    雲林縣無黨籍台西鄉前鄉長林芬瑩與其丈夫丁文彬。（取自丁文彬臉書）

    2025/09/19 05:30

    刁難光電業者 前台西鄉長索賄560萬判12年

    〔記者張文川／台北報導〕雲林縣無黨籍台西鄉前鄉長林芬瑩與其丈夫丁文彬，任內刁難綠能業者的路權申請案，藉以向廠商索賄五六○萬元；二審高等法院台南分院今年二月維持一審判決，依不違背職務收賄罪判林芬瑩十二年、丁文彬十三年六月徒刑，均褫奪公權五年；最高法院昨駁回二人上訴定讞。

    林芬瑩夫婦 判刑皆定讞

    丁文彬今年七月棄保逃匿而被通緝，最高院昨已同步通知檢方對林芬瑩啟動防逃。全案上訴三審期間，台南高分檢六月聲請對二人限制出境出海、每日赴派出所報到、並施以科技監控，但台南高分院僅裁准前兩項，未准予科技監控，不料丁文彬卻落跑，七月不再赴派出所報到，台南高分院傳喚、拘提皆未到案，上週裁定沒收其一五○萬元保證金並發布通緝；丁文彬另案涉向綠能業者恐嚇取財，雲林地院亦傳、拘未著，裁定沒收卅萬元交保金並通緝。

    判決指出，綠電業者昱昶公司從二○二○年起，多次向台西鄉公所申請架設電桿時的林帶通行權，卻屢屢碰壁，昱昶尋求下包商協助，透過丁的林姓友人當白手套居中牽線，請丁協助核准路權。

    丁文彬傳話稱每甲地的路權須收取四十萬元，經討價還價，昱昶同意支付五六○萬元，交款當天，林芬瑩在場目睹丈夫將裝賄款的紙箱放回車上，丁男分廿萬元給白手套林男，但仍不願放手，改由林芬瑩親自與廠商洽談路權，拖延至二○二一年十一月才核發路權。

