標得北市議會舊址地上權／金毓泰涉偽造工程進度 詐貸近5億

檢調昨7路搜索約談金毓泰前經營團隊前執行長李瑞章等人，晚間移送設計師陳光雄（白衣者）、李瑞章之子李聿修（左）到北檢複訊。 （記者廖振輝攝）

2025/09/19 05:30

北市調查處兵分７路搜索

〔記者王定傳、甘孟霖／台北報導〕豪昱營造等公司多年前為爭取台北市議會舊址等地上權案，成立金毓泰等公司，分別向多家銀行申請四十五億、八億餘元及三．九億元貸款額度後，舊經營團隊涉使用不實合約等資料，營造工程有如期進行假象，向多家銀行詐貸近五億元，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處兵分七路搜索，依涉違反銀行法中的詐欺銀行等罪嫌，約談舊團隊執行長李瑞章及其子李聿修、建築師陳光雄等六人；至於豪昱老董廖年毓五年前因跳票、失聯，疑躲藏於海外。

幕後操盤廖年毓 5年前即失聯

位於北市忠孝西路與中山南路的議會舊址地上權案，共有「A、E」與「B、D」區，為前台北市長柯文哲「西區門戶計畫」的起點。

請繼續往下閱讀...

柯文哲任內大降權利金簽約

其中，基地面積高達二○二五坪的「A、E」區，從前台北市長郝龍斌任內歷經五度流標，直到柯文哲任內將權利金底價從六十億元降為廿八．六億元，二○一七年才由豪昱公司為授權代表的合作聯盟，以投標權利金廿八‧八億元得標，並以專案公司「金毓泰」完成簽約；柯二○二二年前往開工動土典禮時還說：「這裡是西區門戶計畫的起點，大概五到六年後，整個西區會完全改觀，變成像美國曼哈頓一樣，到處都是高樓大廈。」

至於面積五二一坪的「B、D」區，二○一八年亦由豪昱營造與福清營造兩家所組成的合作聯盟，以九‧一億元得標，由專案公司「金毓通」簽約；同年間，豪昱營造組成聯盟再以五‧四億元標下林口新市鎮核心發展區域、面積近萬坪土地的地上權案，由專案公司「金毓陞」簽約。

檢調獲報，三家專案公司先後向多家銀行申請貸款，獲得貸款額度分別為四十五億元、八億餘元、三．九億元，怎料，舊經營團隊疑未如期施工，涉拿假不實合約、發票、照片等，營造進度正常假象，向銀行申請動撥分別詐得二．八億元、五千多萬元、一．五億元，合計近五億元。據了解，廖年毓五年前失聯後，上述專案公司分別有新團隊接手施工並繳交貸款。

北市財政局稱正常履約中

台北市財政局昨表示，市議會舊址「A、E」、「B、D」區及新北市林口區力行段等三案設定地上權案，目前均正常履約中，皆已繳納今年度土地租金。市議會舊址二案在施工中；林口區力行段案尚在規劃。

2022年1月，時任台北市長的柯文哲出席市議會舊址，金毓泰設定地上權案開工動土典禮時曾說：這裡是西區門戶計畫的起點，五、六年後，整個西區會完全改觀，變成像美國曼哈頓一樣。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法