為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    標得北市議會舊址地上權／金毓泰涉偽造工程進度 詐貸近5億

    檢調昨7路搜索約談金毓泰前經營團隊前執行長李瑞章等人，晚間移送設計師陳光雄（白衣者）、李瑞章之子李聿修（左）到北檢複訊。 （記者廖振輝攝）

    檢調昨7路搜索約談金毓泰前經營團隊前執行長李瑞章等人，晚間移送設計師陳光雄（白衣者）、李瑞章之子李聿修（左）到北檢複訊。 （記者廖振輝攝）

    2025/09/19 05:30

    北市調查處兵分７路搜索

    〔記者王定傳、甘孟霖／台北報導〕豪昱營造等公司多年前為爭取台北市議會舊址等地上權案，成立金毓泰等公司，分別向多家銀行申請四十五億、八億餘元及三．九億元貸款額度後，舊經營團隊涉使用不實合約等資料，營造工程有如期進行假象，向多家銀行詐貸近五億元，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處兵分七路搜索，依涉違反銀行法中的詐欺銀行等罪嫌，約談舊團隊執行長李瑞章及其子李聿修、建築師陳光雄等六人；至於豪昱老董廖年毓五年前因跳票、失聯，疑躲藏於海外。

    幕後操盤廖年毓 5年前即失聯

    位於北市忠孝西路與中山南路的議會舊址地上權案，共有「A、E」與「B、D」區，為前台北市長柯文哲「西區門戶計畫」的起點。

    柯文哲任內大降權利金簽約

    其中，基地面積高達二○二五坪的「A、E」區，從前台北市長郝龍斌任內歷經五度流標，直到柯文哲任內將權利金底價從六十億元降為廿八．六億元，二○一七年才由豪昱公司為授權代表的合作聯盟，以投標權利金廿八‧八億元得標，並以專案公司「金毓泰」完成簽約；柯二○二二年前往開工動土典禮時還說：「這裡是西區門戶計畫的起點，大概五到六年後，整個西區會完全改觀，變成像美國曼哈頓一樣，到處都是高樓大廈。」

    至於面積五二一坪的「B、D」區，二○一八年亦由豪昱營造與福清營造兩家所組成的合作聯盟，以九‧一億元得標，由專案公司「金毓通」簽約；同年間，豪昱營造組成聯盟再以五‧四億元標下林口新市鎮核心發展區域、面積近萬坪土地的地上權案，由專案公司「金毓陞」簽約。

    檢調獲報，三家專案公司先後向多家銀行申請貸款，獲得貸款額度分別為四十五億元、八億餘元、三．九億元，怎料，舊經營團隊疑未如期施工，涉拿假不實合約、發票、照片等，營造進度正常假象，向銀行申請動撥分別詐得二．八億元、五千多萬元、一．五億元，合計近五億元。據了解，廖年毓五年前失聯後，上述專案公司分別有新團隊接手施工並繳交貸款。

    北市財政局稱正常履約中

    台北市財政局昨表示，市議會舊址「A、E」、「B、D」區及新北市林口區力行段等三案設定地上權案，目前均正常履約中，皆已繳納今年度土地租金。市議會舊址二案在施工中；林口區力行段案尚在規劃。

    2022年1月，時任台北市長的柯文哲出席市議會舊址，金毓泰設定地上權案開工動土典禮時曾說：這裡是西區門戶計畫的起點，五、六年後，整個西區會完全改觀，變成像美國曼哈頓一樣。（資料照）

    2022年1月，時任台北市長的柯文哲出席市議會舊址，金毓泰設定地上權案開工動土典禮時曾說：這裡是西區門戶計畫的起點，五、六年後，整個西區會完全改觀，變成像美國曼哈頓一樣。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播