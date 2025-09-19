剝削移工傷台灣 移民署源頭打擊

被查獲的非法移工人數眾多。（圖由移民署提供）

〔記者王冠仁、江志雄／綜合報導〕台灣許多勞力密集產業缺工情況與日俱增，黑工集團看到「商機」，趁機大量引進外籍人士來台，據統計，目前在台逾期失聯移工人數達九萬四千多人，近期更因泰國公民來台免簽政策延長至明年中，「成本」降低下，造成泰籍人士前仆後繼地來台。不過，黑工集團唯利是圖，不僅從中剝削，提供的居住條件也不人道，移民署因應此狀況，在今年調整查緝方針，企圖從源頭搗破黑工集團。

一名專勤隊員指出，以現實而言，不可能不開放外籍人士來台，不肖業者趁機引進外籍人士打黑工，抓不勝抓；移民署因此從今年調整防制策略，將查緝重點轉向「源頭打擊」。

這名隊員解釋，黑工鮮少有「個體戶」，通常是同鄉互相介紹，一起來台工作，再透過黑工集團，由集團與台籍不肖雇主接洽、派工。也因此，移民署調整查緝方針，類似毒品案的「溯源追查」，移民署會根據檢舉案、查緝到的零星失聯移工、巡查易有黑工的產業場所，一旦查獲，根據通聯、金流，追查他們藏身處所、來台管道，向上追查幕後黑工集團。

移民署也向外籍人士呼籲，別輕信黑工集團，黑工集團不會「善待」黑工，往往提供不人道且惡劣的居住環境，還從中剝削黑工每日工資，過往甚至有黑工生病，雇主擔心曝光不願送醫，導致當事人病死異鄉的案例。

