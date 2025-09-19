為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    剝削移工傷台灣 移民署源頭打擊

    被查獲的非法移工人數眾多。（圖由移民署提供）

    被查獲的非法移工人數眾多。（圖由移民署提供）

    2025/09/19 05:30

    〔記者王冠仁、江志雄／綜合報導〕台灣許多勞力密集產業缺工情況與日俱增，黑工集團看到「商機」，趁機大量引進外籍人士來台，據統計，目前在台逾期失聯移工人數達九萬四千多人，近期更因泰國公民來台免簽政策延長至明年中，「成本」降低下，造成泰籍人士前仆後繼地來台。不過，黑工集團唯利是圖，不僅從中剝削，提供的居住條件也不人道，移民署因應此狀況，在今年調整查緝方針，企圖從源頭搗破黑工集團。

    一名專勤隊員指出，以現實而言，不可能不開放外籍人士來台，不肖業者趁機引進外籍人士打黑工，抓不勝抓；移民署因此從今年調整防制策略，將查緝重點轉向「源頭打擊」。

    這名隊員解釋，黑工鮮少有「個體戶」，通常是同鄉互相介紹，一起來台工作，再透過黑工集團，由集團與台籍不肖雇主接洽、派工。也因此，移民署調整查緝方針，類似毒品案的「溯源追查」，移民署會根據檢舉案、查緝到的零星失聯移工、巡查易有黑工的產業場所，一旦查獲，根據通聯、金流，追查他們藏身處所、來台管道，向上追查幕後黑工集團。

    移民署也向外籍人士呼籲，別輕信黑工集團，黑工集團不會「善待」黑工，往往提供不人道且惡劣的居住環境，還從中剝削黑工每日工資，過往甚至有黑工生病，雇主擔心曝光不願送醫，導致當事人病死異鄉的案例。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播