慘！門窗緊閉 40人擠一屋

移民署共查獲57名黑工及3名集團主嫌。（圖：移民署提供）

2025/09/19 05:30

〔記者江志雄、王冠仁／綜合報導〕移民署北區事務大隊宜蘭縣專勤隊查獲非法仲介集團安排泰國籍人士，以觀光免簽來台打黑工，仲介業者為便於集中管理打工者，專門租下二棟透天厝作為專屬黑工宿舍，為躲避查緝，平時門窗緊閉、關得密不透風，還排班放哨警戒。移民署人員循線查獲時，發覺屋內設備簡陋，一間近四十人、另一間近二十人，所有人擠在一起席地而睡，宛如黑工集中營。

只靠電扇散熱 環境惡劣

宜蘭縣呂姓男子與游姓妻子經營的非法仲介集團，在宜蘭市、五結鄉各租一棟透天厝當宿舍，屋內沒有空調設備，僅用簡單布幕或輕木板隔間，所有人席地而睡，其中位在五結鄉田中央的宿舍是一棟農舍，一間屋子擠進近四十人同住，炎炎夏日，只靠電風扇散熱，居住環境相當惡劣。

請繼續往下閱讀...

仲介集團採用食宿接送全套包辦方式運作，入境後安排住所、供應三餐，上下工有專人開車接送，宿舍警戒森嚴，有排班放哨警戒。本月九日查緝行動當天，專勤隊人員深夜埋伏，將宿舍包圍，見時機成熟，先壓制一樓放哨把風人員，再衝進屋內執行查緝任務，把二處宿舍共五十七名泰籍人士帶回偵辦。

專案小組清點人數時，有二人前一天晚上剛入境，隔天就加入非法打工行列。逾期停留泰籍人士已被送往移民署宜蘭收容所等待遣返。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法