    首頁　>　社會

    少年30刀砍死女大生／暴力攻擊4理由 裁定送觀護所

    台中沙鹿發生情殺命案，駱姓少年從台 中搭計程車到彰化，於彰化市三民路 一家 賓館前下車。 （民眾提供）

    台中沙鹿發生情殺命案，駱姓少年從台 中搭計程車到彰化，於彰化市三民路 一家 賓館前下車。 （民眾提供）

    2025/09/18 05:30

    〔記者陳建志、張軒哲／台中報導〕台中市沙鹿區前天發生姊弟戀凶殺案，顏姓女大生與十七歲駱姓少年分手後，被約出談判時，遭駱男持預藏長刀狂砍當街死亡，駱男逃亡六小時後落網，昨天在父親陪同下接受警方調查，詢後移送台中地院少年法庭，法官認定少年有情緒控管不佳、暴力攻擊傾向、畏罪潛逃、家庭管教功能不彰情形，責付顯不適當，裁定收容。駱父面對媒體詢問時表示：「我也是不願意讓這件事發生。」

    駱父：我也是不願意讓這件事發生

    廿歲顏女與十七歲駱男交往後，疑因駱男當討債集團小弟，素行不良而提出分手，駱心有不甘，持續糾纏想挽回。警方調查，駱男前天上午約顏女在阿嬤住家附近談判，卻預謀攜帶長刀，並揮刀將顏女砍死後逃逸，警方前天下午前往彰化一間旅館將他帶回。

    昨天上午駱男在其父親、兩名姊姊及律師陪同下，接受警方二個多小時調查。警方指出，駱男、顏女是苗栗苑裡與台中大甲人，交友圈重疊，兩人交往一年多，近期感情生變；至於財務糾葛，究竟是男生欠女生或是女生欠男生錢財，因顏女已死亡，須再釐清。

    警方詢問後，依少年事件處理法移送台中地院少年法庭，經少年法庭法官訊問，認定少年不適合責付，依少年事件處理法第廿六條規定裁定收容。顏女父母昨天下午至命案現場招魂，哀戚低調不語。

