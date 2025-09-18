清潔工當內鬼 揪友盜雇主千萬保險箱

楊姓男子擔任清潔工，覬覦屋主財物，夥同羅姓男子 偷走千萬保險箱，台中地檢署近日依加重竊盜罪起訴 兩人。 （記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中市大里區今年八月發生偷走至少存放一二五四萬現金和珠寶保險箱的重大竊案，警方後來在台南市逮獲楊姓、羅姓竊嫌，追回一二○五萬贓款和珠寶。檢警調查發現，原來楊男曾在該戶人家當打掃清潔工，知道家中經濟狀況富裕，才與羅男共謀行竊，兩人落網後遭收押，台中地檢署依加重竊盜罪起訴二人，移審台中地院後裁定續押。

檢警追查，四十四歲楊男曾在開設工廠的被害人家從事打掃清潔工，知道被害人的經濟狀況富裕，因而覬覦住處財務，找來四十四歲羅姓同夥共謀行竊。今年八月二日深夜十一點多，二人先在楊男住處會合，隔天凌晨一點多，羅男開車載楊男到該戶附近，楊男獨自下車。

楊男十分熟悉被害人的住家環境，徒手推開大門後直接進入該處，搭電梯至四樓某房間躲藏，前後躲了十個小時，直至屋主全家當天上午十一點都外出後，楊男進入二樓主臥室，從衣櫃內搬取一只裡面放置至少一二五四萬現金，還有珠寶、金飾、地契權狀、支票等物的保險箱到地下室，並連繫在外等候的羅男。

羅男進屋之後和楊男會合，二人合力將保險箱搬上屋主的一輛車上，偷走該車逃到南投草屯，接著由楊男返回草屯住處拿取切割機、電鑽、鐵槌等破壞工具。二人再將保險箱載到彰化縣溪湖鎮一家汽車旅館房間內，持工具破壞保險箱，現場由楊男分得贓款現金約一千餘萬元及其餘財物，羅男分得現金約二百餘萬元，之後二人分頭逃逸，楊男帶著贓款四處躲藏，羅男則逃至台南市歸仁區向不知情的呂姓民眾欲購買權利車。

警方於八月五日上午十點多，先在停於草屯的楊男小貨車上，尋獲被破壞的保險箱及八萬多元現金、鑽石項鍊、鑽石戒指等物，當晚九點多持拘票在台南市歸仁區將二人拘提到案，從二人身上追回一二○五萬元現金；二人坦承行竊，法官裁定羈押。

檢察官調查後依加重竊盜罪起訴，從重具體求刑至少三年十月以上有期徒刑，以示警懲，移審後台中地院裁定羈押。

