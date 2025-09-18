ETmeta元宇宙涉吸金逾3億 約談台灣負責人

ETmeta元宇宙投資平台涉吸金案，昨天再搜索約談隱身幕後的上線、該集團台灣區負責人吳承紘、何芳菲及基層業務員共九人，漏夜偵訊。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕男子廖文理等人去年涉推出ETmeta元宇宙投資平台，聲稱要為體育愛好者打造一個參與並享受經濟利益的元宇宙平台，透過在飯店、商務中心等地舉辦投資說明會方式，招攬投資ETM平台幣，宣稱保證獲利，向上百名投資人吸金超過三億元；台北地檢署上月指揮調查局福建調查處、台北市刑警大隊發動第一波行動，聲押禁見集團北部地區負責人廖男獲准，昨天再搜索約談隱身幕後的上線、該集團台灣區負責人吳承紘、何芳菲及基層業務員共九人，漏夜偵訊中。

據了解，ETmeta平台宣稱要讓每一位體育愛好者都能更深入參與和體驗體育，同時獲得實質性的經濟利益。平台共有三階段目標，其中第二階段將發行NFT（非同質化代幣）及平台通用幣ETM，第三階段標榜「ETmeta元宇宙將正式上線，將運用AR（增強現實）和VR（虛擬現實）等前沿技術，打破物理空間限制，將全球體育愛好者和共建者緊密聯結」。

檢調警查出，廖男等人涉在去年一月推出ETmeta平台，透過說明會等引誘投資，其中方案一為，由ETmeta平台託管ETM幣一天受益一％；方案二為託管十天，每天有一％至二％漲幅，且可隨時贖回換成泰達幣，吸金超過三億元。

檢調警上月啟動第一波行動，約談廖男等人，訊後依違反銀行法等罪聲押禁見廖男及業務洪亞姿二人獲准。

檢察官吳怡蒨指揮調警持續溯源發現，吳男、何女疑隱身幕後提供投資架構等行為，昨兵分八路搜索，約談吳、何等九人，全案朝違反銀行法的非法經營銀行業務罪、洗錢防制法的一般洗錢罪及刑法的三人以上共同詐欺取財等罪嫌偵辦。

