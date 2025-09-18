為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    獲酬9千 當庭囂張嗆「沒錢賠」車手重判4年 詐520萬要全賠

    彰化鍾男加入詐騙集團擔任車手，彰化地院依加重詐欺等罪，判處有期徒刑4年，民事判賠520萬元。（資料照）

    彰化鍾男加入詐騙集團擔任車手，彰化地院依加重詐欺等罪，判處有期徒刑4年，民事判賠520萬元。（資料照）

    2025/09/18 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕年僅廿歲的鍾姓廚師助理，去年加入詐騙集團擔任車手，三度向被害人收取共五二○萬餘元，他自己分得九千元報酬，其餘上繳詐團。彰化地院審理時，鍾辯稱「忘記有沒有拿到報酬」，還曾當庭嗆聲「沒錢賠」，態度囂張無悔意，法官依加重詐欺罪將他重判四年徒刑，民事部分判決應賠償兩名被害人共五二○萬元。

    判決書指出，高中肄業的鍾男，二○二四年四月加入代號「超夢」的詐騙集團當面交車手，該集團透過網路股票投資廣告騙民眾，再派鍾男持偽造的投資公司專員證去取款。

    去年四月十八日鍾男先在彰化縣花壇鄉，向鄭姓被害人詐得一五○萬餘元，四月十一日及十九日，又在永靖鄉兩度向羅姓被害人詐取共三七○萬元；每次得手後，他留下三千元作為自己報酬，其餘現金放在指定地點交給上級。

    彰化地院審理時，兩名被害人一併提起刑事附帶民事訴訟。鍾男辯稱，自己只是臨時打工，對民事求償沒有意見，他直言自己都把現金交給上級，無法賠償被害人，而且忘記有沒有拿到報酬。刑事部分，彰化地院將他判刑四年，犯罪所得沒收，民事判決應賠償二名被害人共五二○萬餘元。

    鍾男另涉兩案判刑 入監服刑

    另外，鍾男去年五月也在台南市向許姓婦人詐得八四三萬餘元，在桃園市向陳姓男子詐得二二○萬元，台南與桃園地院分別將他判刑二年六月、一年四月，已入監服刑。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

