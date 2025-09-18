影響社會治安重大／當街打女友害命危 恐怖情人求重刑

陳姓男子當街把吳姓女友打到半死，醫護人員及時搶救才救回一命。（民眾提供）

2025/09/18 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市陳姓男子只因吳姓女友與其他男子見面，就懷疑女友出軌對他不忠，他跑去女友家興師問罪，不僅不接受吳女的解釋，還持棍棒當街追打，吳女被打到四肢變形，送醫一度命危，高雄地檢署偵結後依殺人未遂罪起訴，檢察官向法院請求從重量刑。

吳女滿身血四肢變形

檢方指出，今年七月廿五日清晨六點多，四十七歲陳男到高雄市三民區漢口街找吳姓女友，四十八歲吳女剛打開門，陳男就拿出預藏木棍朝吳女身上揮擊，吳女吃了一棍後趕緊逃跑，但被陳男追上，二話不說持木棍對吳女瘋狂痛毆，吳女不斷哀嚎喊救命，並試著向陳男解釋，但陳男不聽，持續揮棒狠打吳女，直至發洩完後，才揚長而去。

請繼續往下閱讀...

吳女哀嚎 陳男不聽解釋

警方獲報到場時，吳女全身是血，已奄奄一息，四肢、臉部都已被打到變形，趕緊召來救護車將她送醫急救，吳女到院後一度命危，幸醫護人員及時搶救才救回一命；警方循線於案發兩小時後逮捕陳男。

警方追查時，陳男辯稱，他發現吳女與其他男子互動頻繁，甚至相約見面，懷疑女友出軌，一時氣不過失去理智，才對女友出手。

高雄地檢署認為，陳男暴力犯罪情節嚴重，對社會治安影響重大，依殺人未遂罪起訴，建請法院從重量刑，以維法治。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法