為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    影響社會治安重大／當街打女友害命危 恐怖情人求重刑

    陳姓男子當街把吳姓女友打到半死，醫護人員及時搶救才救回一命。（民眾提供）

    陳姓男子當街把吳姓女友打到半死，醫護人員及時搶救才救回一命。（民眾提供）

    2025/09/18 05:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市陳姓男子只因吳姓女友與其他男子見面，就懷疑女友出軌對他不忠，他跑去女友家興師問罪，不僅不接受吳女的解釋，還持棍棒當街追打，吳女被打到四肢變形，送醫一度命危，高雄地檢署偵結後依殺人未遂罪起訴，檢察官向法院請求從重量刑。

    吳女滿身血四肢變形

    檢方指出，今年七月廿五日清晨六點多，四十七歲陳男到高雄市三民區漢口街找吳姓女友，四十八歲吳女剛打開門，陳男就拿出預藏木棍朝吳女身上揮擊，吳女吃了一棍後趕緊逃跑，但被陳男追上，二話不說持木棍對吳女瘋狂痛毆，吳女不斷哀嚎喊救命，並試著向陳男解釋，但陳男不聽，持續揮棒狠打吳女，直至發洩完後，才揚長而去。

    吳女哀嚎 陳男不聽解釋

    警方獲報到場時，吳女全身是血，已奄奄一息，四肢、臉部都已被打到變形，趕緊召來救護車將她送醫急救，吳女到院後一度命危，幸醫護人員及時搶救才救回一命；警方循線於案發兩小時後逮捕陳男。

    警方追查時，陳男辯稱，他發現吳女與其他男子互動頻繁，甚至相約見面，懷疑女友出軌，一時氣不過失去理智，才對女友出手。

    高雄地檢署認為，陳男暴力犯罪情節嚴重，對社會治安影響重大，依殺人未遂罪起訴，建請法院從重量刑，以維法治。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播