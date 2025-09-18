賣虛擬門號驗證碼 保警助詐4.7億 判3年半

保安警察第二總隊第四大隊警員邱嘉群，助詐4.7億被判3年半。（資料照）

2025/09/18 05:30

助網路釣魚行騙 賺37萬

〔記者張文川／台北報導〕保安警察第二總隊第四大隊警員邱嘉群，被控加入詐騙集團，提供大量虛擬門號的驗證碼賣給詐團，每個門號賣八枚泰達幣（USDT），使詐團得以註冊通訊軟體，透過網路釣魚行騙，助詐團騙得四點七億元，自己則賺進價值卅七萬餘元的泰達幣；台北地院昨天依三人以上共犯加重詐欺取財罪，將邱員判刑三年六月，並沒收一萬多枚泰達幣。

台北地檢署指控，邱員加入暱稱「剛」、「大麻捲一根」、「李教官」等人（另案偵辦中）共組的通訊軟體Telegram （TG）詐騙集團群組，再透過臉書、IG等社交網站或各類交友軟體，到處張貼假投資、假交友、假賭博、假貸款等廣告訊息，吸引被害人上鉤，行騙得手四點七億餘元。

部分詐款轉入邱員虛幣錢包

檢警循線追查時，分析詐團的虛擬貨幣錢包金流，發現詐團為了掩飾、隱匿贓款去向，轉換成虛擬貨幣後再層層移轉、回流，發現其中一部分的錢，轉入邱員的「Binance交易所」虛擬貨幣錢包內。

檢方起訴指出，邱嘉群知道詐騙集團需要大量的境外手機門號，以便註冊TG、IG、LINE、Tinder等通訊軟體申請帳號，認為虛擬門號有利可圖，遂於前年六月加入該詐團，從網站上儲值申設大量虛擬門號，再將門號的驗證碼提供給詐團，每個門號收取八泰達幣酬勞，換算賺取卅七萬八千三百元。

法官認定邱員是詐團共同正犯

台北地檢署偵辦後認定，邱員是詐團的共同正犯，去年十一月將他起訴；北院法官審理認定邱員的犯行明確，昨天宣判量處三年六月徒刑。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

