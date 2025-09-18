為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    性招待工程包商 收取回扣 礁溪鄉代張景程涉貪 遭搜索約談

    宜蘭縣礁溪鄉無黨籍鄉民代表張景程涉貪，檢調昨發動搜索，將張約談到案。（圖；取自礁溪鄉公所網站）

    宜蘭縣礁溪鄉無黨籍鄉民代表張景程涉貪，檢調昨發動搜索，將張約談到案。（圖；取自礁溪鄉公所網站）

    2025/09/18 05:30

    另涉人口販運 誘騙女子賣淫

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉無黨籍鄉民代表張景程，涉營俗稱「私包」的地下酒家，實則是色情應召站，還涉入人口販運，誘騙外籍及本國女子賣淫，甚至性招待工程包商，介入工程收取回扣。檢調昨天發動搜索，將張約談到案，依目前案情走向，不排除幕後有人包庇張的犯行，全案朝妨害風化、貪污等罪偵辦。

    不排除幕後 有人包庇張犯行

    檢方調查，五十六歲張男透過人口販運管道，找來女子在「私包」賣淫，其中不乏非自願外籍女，以為是來台打工，持觀光簽證來台後才知被騙賣淫。

    一名被迫賣淫的外籍女子落網遭收容，等待遣返時，不忍姊妹仍遭脅迫，主動向檢調求助。

    宜蘭檢方為防消息外洩，跨境指揮新北市調查處偵辦，昨早搜索張的服務處及鄉代會辦公室，並提訊涉人口販運在押嫌犯釐清案情。

    據了解，張男疑將「私包」作為性招待所，邀來業者「談生意」收回扣，檢方正進一步追查是否有關係人也收受回扣等貪瀆事證，不排除有公務員涉入。張景程連任二屆鄉代，並擔任一間宮廟主委。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播