性招待工程包商 收取回扣 礁溪鄉代張景程涉貪 遭搜索約談

宜蘭縣礁溪鄉無黨籍鄉民代表張景程涉貪，檢調昨發動搜索，將張約談到案。（圖；取自礁溪鄉公所網站）

2025/09/18 05:30

另涉人口販運 誘騙女子賣淫

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉無黨籍鄉民代表張景程，涉營俗稱「私包」的地下酒家，實則是色情應召站，還涉入人口販運，誘騙外籍及本國女子賣淫，甚至性招待工程包商，介入工程收取回扣。檢調昨天發動搜索，將張約談到案，依目前案情走向，不排除幕後有人包庇張的犯行，全案朝妨害風化、貪污等罪偵辦。

不排除幕後 有人包庇張犯行

檢方調查，五十六歲張男透過人口販運管道，找來女子在「私包」賣淫，其中不乏非自願外籍女，以為是來台打工，持觀光簽證來台後才知被騙賣淫。

請繼續往下閱讀...

一名被迫賣淫的外籍女子落網遭收容，等待遣返時，不忍姊妹仍遭脅迫，主動向檢調求助。

宜蘭檢方為防消息外洩，跨境指揮新北市調查處偵辦，昨早搜索張的服務處及鄉代會辦公室，並提訊涉人口販運在押嫌犯釐清案情。

據了解，張男疑將「私包」作為性招待所，邀來業者「談生意」收回扣，檢方正進一步追查是否有關係人也收受回扣等貪瀆事證，不排除有公務員涉入。張景程連任二屆鄉代，並擔任一間宮廟主委。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法