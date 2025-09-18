竹聯弘仁會水房洗錢達3.5億 律師竟開直播 外洩筆錄給詐團

檢警查出還有三名律師利用律見或陪偵機會洩密給詐團高層，圖為律師鄭皓文訊後諭知兩百萬元交保。（記者王定傳攝）

〔記者王定傳／台北報導〕竹聯幫仁堂弘仁會分子陳韋綸、陳彥澄兩兄弟，涉從二○二一年四月起設立詐騙集團水房，與假投資等詐團合作，利用虛擬貨幣洗錢高達三‧五億元，至少有一二○多名被害人受騙；檢警查出還有三名律師利用律見或陪偵機會洩密給詐團高層，甚至有一名律師疑利用通訊軟體「直播」筆錄內容。台北地檢署指揮新北市刑警大隊兵分十路搜索，約談陳氏兄弟及律師鄭皓文、秦睿昀、單鴻均共九人到案，訊後諭知鄭男、單男、秦男各兩百萬、八十萬及五十萬元交保，陳韋綸借提後還押監所，餘人各三萬至卅萬元不等金額交保。

三律師利用律見或陪偵洩密 檢警兵分十路搜索 約談九被告

本案源於檢警偵辦「台版柬埔寨」案，從已被二審法院判處無期徒刑的首腦「藍道」杜承哲等人的相關金流，循線查出陳氏兄弟的水房，二人不僅與藍道合作，也與其他假投資、愛情詐欺或假求職詐團合作，助多個詐團洗錢。

檢警追查，三名被告律師涉利用與羈押禁見中的詐團被告律見或陪偵機會，將被告供述等秘密洩給詐團上游，其中一人更直接手機直播筆錄內容給詐團。

檢察官陳玟瑾前天指揮搜索包括兩處律師事務所在內的十個處所，約談陳氏兄弟及鄭皓文、秦睿昀、單鴻均等九名被告與近七十名證人，全案依加重詐欺、洩密、洗錢與組織犯罪等罪嫌擴大偵辦。

