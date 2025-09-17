吸毒、賭博 4青少年涉搶銀樓

竹南一家銀樓遭搶，警逮4嫌竟有2人未成年。（民眾提供）

2025/09/17 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮博愛街一間銀樓，十五日下午遭十九歲陳姓男子與十七歲王姓少年佯裝買家，趁機搶走價值約七十萬元金飾。竹南分局獲報展開追緝，十五日深夜十一點多在頭份市逮捕四嫌，包括騎機車接應的陳男女友十八歲朱姓女子與十七歲楊姓少年，四人被捕時，僅剩十六萬元，銷贓時還買了一個戒指、兩條手鍊分贓作紀念，昨依搶奪罪送辦。

警方調查，陳男與朱女為男女朋友，與年紀相差一、兩歲的王姓少年、楊姓少年四人因沉迷博弈、染毒欠債後，計畫搶銀樓還債。十五日上午，陳男與朱女裝扮成情侶與王姓少年，至頭份市一家銀樓假裝選購金飾，結果王姓少年緊張不敢動手而作罷。

請繼續往下閱讀...

下午由王姓少年至竹南鎮博愛街一家銀樓佯裝買金飾，陳男在外把風，朱女、楊姓少年負責騎機車接應。王姓少年趁店員不注意，搶走櫃檯盤子內金飾，價值約七十餘萬元，現場無人員受傷。

竹南警分局以車追人，十五日深夜在頭份市先逮捕陳嫌，再逮捕三名共犯。警方在陳男及楊姓少年身上搜出十六萬元現款，搶來的金飾變賣五十多萬元，在銷贓的銀樓買了一個戒指、兩條手鍊。

警方發現，四人均為中離生，雖無幫派背景，但與不少小團體走得近，且染上吸食新興毒品咖啡包、賭博等惡習，曾因吸食咖啡包遭裁罰，皆居住在頭份市，平時偶爾打工。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法