自由日日Shoot》越籍團隊抖音直播 擁8萬粉絲／3黑醫操刀醫美 感染、麻醉風險大

同鄉做醫美客人有些是失聯移工。 （彰化專勤隊提供）

2025/09/17 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕越南籍配偶在台當密醫，被逮後醫美收費也隨之曝光！警方查出，醫美工作室隆鼻一次要價五萬四千元，雖然對領基本工資的移工來說，要花掉兩個月薪水，但比台灣正規的醫美診所仍便宜不少，吸引不少同鄉甘願冒著極高的醫療風險，上門「變」美。

警方指出，韓女已取得台灣居留證，來台前曾在越南醫美診所工作，拜師學過隆鼻與割雙眼皮技術，因此在同鄉圈有一定知名度。她來台後，靠臉書直播與社團攬客，帳號擁有八萬名粉絲、超過一一○萬人按讚，主客群都是越南籍移工與外配。韓女選在烏日高鐵站附近大樓套房動刀，標榜方便、隱密又低價，與在網路自學割包皮手術的陳姓移工、以及來台依親的表妹，三人合作經營醫美事業。

同鄉客人向警方表示，她們看了臉書貼出不少術前與術後改造、變美的照片，也在抖音（TikTok）看過動手術、打玻尿酸等醫美療程，手術過程很快，患者也一下子就甦醒過來，讓人感覺「睡個小覺」就能變漂亮。

越南移工或配偶圈流傳，這個工作室的手術費用，對移工或外配而言不算便宜，但比台灣合法醫美手術，相對便宜很多；客人認為韓女手法俐落，口耳相傳加上臉書直播助攻，生意接不完。

「車模界林志玲」今年夏天因失眠困擾，在醫美診所打牛奶針喪命一案，驚動社會。警方強調，任何手術都有風險，即使在合法醫美機構，也要在有專業醫師、合格麻醉醫師、護理師且設備健全的手術室動刀，這個非法醫美工作室無醫療保障，感染或麻醉風險相對升高，呼籲民眾切勿貪便宜，拿自己健康、甚至性命當賭注。

現場查扣醫療用品。 （彰化專勤隊提供）

陳姓失聯移工網路自學割包皮，臉書直播攬客。（彰化專勤隊提供）

