為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    自由日日Shoot》越籍團隊抖音直播 擁8萬粉絲／3黑醫操刀醫美 感染、麻醉風險大

    同鄉做醫美客人有些是失聯移工。 （彰化專勤隊提供）

    同鄉做醫美客人有些是失聯移工。 （彰化專勤隊提供）

    2025/09/17 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕越南籍配偶在台當密醫，被逮後醫美收費也隨之曝光！警方查出，醫美工作室隆鼻一次要價五萬四千元，雖然對領基本工資的移工來說，要花掉兩個月薪水，但比台灣正規的醫美診所仍便宜不少，吸引不少同鄉甘願冒著極高的醫療風險，上門「變」美。

    警方指出，韓女已取得台灣居留證，來台前曾在越南醫美診所工作，拜師學過隆鼻與割雙眼皮技術，因此在同鄉圈有一定知名度。她來台後，靠臉書直播與社團攬客，帳號擁有八萬名粉絲、超過一一○萬人按讚，主客群都是越南籍移工與外配。韓女選在烏日高鐵站附近大樓套房動刀，標榜方便、隱密又低價，與在網路自學割包皮手術的陳姓移工、以及來台依親的表妹，三人合作經營醫美事業。

    同鄉客人向警方表示，她們看了臉書貼出不少術前與術後改造、變美的照片，也在抖音（TikTok）看過動手術、打玻尿酸等醫美療程，手術過程很快，患者也一下子就甦醒過來，讓人感覺「睡個小覺」就能變漂亮。

    越南移工或配偶圈流傳，這個工作室的手術費用，對移工或外配而言不算便宜，但比台灣合法醫美手術，相對便宜很多；客人認為韓女手法俐落，口耳相傳加上臉書直播助攻，生意接不完。

    「車模界林志玲」今年夏天因失眠困擾，在醫美診所打牛奶針喪命一案，驚動社會。警方強調，任何手術都有風險，即使在合法醫美機構，也要在有專業醫師、合格麻醉醫師、護理師且設備健全的手術室動刀，這個非法醫美工作室無醫療保障，感染或麻醉風險相對升高，呼籲民眾切勿貪便宜，拿自己健康、甚至性命當賭注。

    現場查扣醫療用品。 （彰化專勤隊提供）

    現場查扣醫療用品。 （彰化專勤隊提供）

    陳姓失聯移工網路自學割包皮，臉書直播攬客。（彰化專勤隊提供）

    陳姓失聯移工網路自學割包皮，臉書直播攬客。（彰化專勤隊提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播