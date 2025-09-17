滅妻全家無悔意 國民法官首宗判死

新北市三重祖孫三代命案，凶手張泓毅一審判死，圖 為張男帶狗逃亡被逮情形。 （資料照）

奪3命劫財 符合情節最嚴重之罪

〔記者王定傳、張文川／綜合報導〕去年五月，廿四歲男子張泓毅自認卅歲陳姓妻子處於不快樂環境，先殺陳女後，再連續殺害六十九歲的岳母及三歲繼子，並盜領岳母存款及盜刷信用卡共五十七萬餘元，用以網路交友、線上賭博等；新北地院國民法官認定張男所為符合「犯罪情節最嚴重的罪行」的可判死刑要件，依殺人及成年人故意對兒童犯殺人罪，判處張男死刑，褫奪公權終身。本案是國民法官制二○二三年施行後，國民法官庭首度判死的案件。

檢警調查，張男與三名被害者同住在新北市三重進安街某社區大樓內，去年四月卅日晚間至五月一日凌晨，張趁陳女熟睡時，以枕頭及徒手勒頸方式將她悶死；犯後認為造成妻子不快樂元凶是岳母，二日凌晨又到隔壁房間掐死岳母，同日下午五時為了方便逃亡，更以雙手及充電線勒死繼子，前後折磨年幼被害者數十分鐘。

檢方查出，張男犯後伴屍數日，五日找來水族館員工到家中清魚缸，故布疑陣，六日再帶博美犬「糯米」搭高鐵逃亡到台中。

他犯後另有盜領岳母十五萬元存款，及盜刷她的信用卡升級包養交友網站VIP，或繳房租、儲值線上博弈金共盜刷四十二萬元。當時因母親節將近，家屬聯繫不上被害者十一日前往租屋處查看，聞到屋內傳出臭味，趕緊報案，檢警獲報十七小時內就在台中逮捕張男。

鑑定稱「還是會殺死岳母」

合議庭審酌，張男動機令人不齒，犯罪手段可謂「虐殺」，視人命如草芥，犯後未有任何愧疚或良心不安，鑑定時更稱不後悔，甚至說「還是會殺死岳母」等，毫無悔意，加上他曾說要殺死家屬，鑑定報告也指，張整體再犯可能性為「中」，並審酌張男是基於直接故意、出於預謀連續殺人，其中兩人為老年人及幼童，亦有對被害人施加不人道、極端凌虐殘忍手段，符合去年憲法法庭憲判字第八號所稱「犯罪情節最嚴重」要件。

