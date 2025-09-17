大一女 新生開學一週就遇害／少年從事討債 素行不良被分手

台中市沙鹿區忠貞路櫻花隧道昨日上午驚傳姊弟戀情殺命案！（記者張軒哲攝）

2025/09/17 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市沙鹿區昨天發生姊弟戀凶殺命案，喪命的顏姓女子是台中市大甲人，因考上弘光科大進修部，這幾個月才搬到沙鹿區跟阿嬤同住，以便就近上學，顏女與駱姓少年透過網路認識，進而交往，開學才一週，就遭分手的駱男痛下殺手。

顏女與駱男姊弟戀，顏女提分手的另一個原因疑似駱男當討債集團小弟，素行不良，顏女考上大學而出分手，駱男心有不甘，持續糾纏，昨天上午九點多約在顏女阿嬤住家附近談判，卻遭預謀的駱男持刀猛砍喪命，阿嬤得知噩耗後，痛哭失聲，昨天下午顏女父母從大甲前往崇德殯儀館認屍，神情哀戚，面對媒體詢問不發一語，快步離開。

顏女兩名女性好友，昨日得知噩耗也前往命案現場關切，兩人指出，她們認識駱嫌，也知道他是討債集團的，沒想到顏女會因此喪命，至今仍難以置信。

校方表示，對於大一新生不幸遭遇意外身亡一事，感到無比哀痛與不捨，她才剛展開大學新生活一星期，未能實現青春夢想即被害，令人惋惜。校方將協助家屬處理後續，並啟動輔導資源，提供同班同學必要的心理支持。

