    社會

    專家︰少年犯罪增加 衝動控制困難

    台中市沙鹿區傳出少年殺害前女友命案。（記者張軒哲攝）

    2025/09/17 05:30

    重要的人際關係學 要好好學會告別

    〔記者張軒哲、許國楨／台中報導〕台中沙鹿昨日傳出少年殺死女友命案，國立台北護理健康大學特聘教授、現任醫療健康諮商心理學會理事長李玉嬋表示，近期少年殺人事件有增加趨勢，沙鹿姊弟戀嫌犯屬於衝動型嫌犯，凶嫌一次砍了卅刀，這與新北市某國中前年傳出震驚全台的「校園割喉案」不同，割喉案少年是在教唆下衝動犯案，沙鹿情殺命案是一次砍了卅刀讓前女朋友致死，屬於衝動控制困難。

    李玉嬋說，各界要重視少年殺人問題，衝動控制不是只會出現在青少年身上，成年人也會得不到玉石俱焚，衝動控制連成年人都困難，少年更困難，不論是少年或成年人都要學會好好分手，大家不能只想談戀愛，更要學習好好離別分手，如何面對關係破裂是一門功課，生離的困難、不亞於死別，這是很重要人際關係學，最重要是關係是要學會好好告別。

    另外，有台中市的官警則指出，青少年在面對「失戀」時常將其視為自尊受損，若缺乏正確的情緒調適與法治觀念，容易走向暴力。再加上家庭支持不足或校園輔導缺位，便可能釀成嚴重傷害甚至奪命悲劇，呼籲家長與校園必須及早介入。

