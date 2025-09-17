哭求無用 女大生遭亂刀砍死 少年男友預謀行凶 躲旅館落網

駱嫌（中）遭清水警方帶回偵訊，低頭不語。 （記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市沙鹿區忠貞路櫻花隧道十六日上午驚傳姊弟戀情殺命案！一名廿歲顏姓女大生與十七歲駱姓少年分手後，駱男心有不甘與顏女談判，駱男竟預謀犯案，帶刀並騎未懸掛車牌的機車到場，亂刀猛砍顏女約卅刀，刀刀致命，顏女當場慘死，附近目擊的民眾指出，顏女趴在血泊中，死前哭喊「對不起」，仍遭亂刀砍死，駱嫌犯案後逃亡六小時後落網，依殺人罪嫌偵辦中。

昨天上午這起預謀凶殺案，震驚附近寧靜眷村，命案現場也引來居民圍觀議論，關鍵目擊者是一名冷氣技師，他昨天上午近十點看到一對男女在溝渠的水塔旁談判，顏女不斷哀求說「對不起」，但駱嫌無動於衷，冷氣技師還一度勸架，沒想到還是發生不幸。

冷氣技師勸架 難阻慘案

附近住戶表示，他聞訊察看，驚見女子趴在地上，一動也不動，左手扭曲，幾乎骨肉分離，地上血跡斑斑，死狀甚慘，冷氣技師也以證人身分協助製作筆錄。

警方調查，顏女是從中清路住處徒步約十分鐘到命案現場，駱男則是騎未懸掛車牌機車到場，他頭戴安全帽犯案後騎機車往苗栗縣逃逸，先換裝後，將機車棄置，接著搭火車南下彰化躲藏，昨天下午三點，台中警方在彰化一間旅館逮捕駱男。

附近監視器也留下顏女最後身影，監視器影像中可見顏女身穿藍衣短褲、綁著馬尾，在忠貞路土地公廟來回確認談判地點，駱嫌則頭戴白色安全帽現身，兩人一開始坐在石墩上交談，不料一言不合，駱嫌突然起身，拿起約四十公分長刀猛砍顏女，還出腳猛踹補刀，顏女身中約卅刀當場喪命，駱嫌隨後騎機車逃逸。

警方調查，十七歲駱嫌疑為討債集團成員，他供稱懷疑顏女另結新歡，才會痛下殺手。

駱男不斷向顏女借辛苦打工錢

不過，顏女的友人在網路指稱，顏女與駱男交往時，駱男不斷向顏女借錢，這些錢都是顏女辛苦打工存的錢，顏女因此跟駱男提分手，顏女因為要上大學需要用錢，才向駱男索討，沒料到釀成殺機。另外，駱男苗栗縣苑裡鎮的親友表示，駱男家境不好，沒有升學，會擔任油漆工或參加廟會活動貼補家用。

