為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    自由日日Shoot》直播手術攬客 越籍黑醫 車上動刀割包皮

    移民署彰化專勤隊與彰化警方聯手，日前破獲一個以越南籍配偶為首的非法醫美集團，圖為查扣醫療用品。（移民署彰化專勤隊提供）

    移民署彰化專勤隊與彰化警方聯手，日前破獲一個以越南籍配偶為首的非法醫美集團，圖為查扣醫療用品。（移民署彰化專勤隊提供）

    2025/09/17 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕公視影集「化外之醫」情節在現實上演！移民署彰化專勤隊與彰化警方聯手，日前破獲一個以越南籍配偶為首的非法醫美集團，他們透過網路宣傳設有「行動醫療車」，竟大膽在車上動割包皮手術，還以網路直播隆鼻等的手術過程招攬客人，甚至標榜「快速到府服務」、「親民價格」；警方查出集團醫美醫師之一，竟是一名網路自學動手術的逃逸男移工，直呼誇張。

    警方調查，嫁到台灣的越南籍韓姓女子，來台前已在越南從事醫美三年，在同鄉間小有名氣。無醫師執照的她，透過社群媒體揪客，並在網路購買或請同鄉夾帶來源不明的藥品入台，再租下台中市烏日高鐵站附近大樓套房，開起「醫美工作室」，提供隆鼻、雙眼皮、豐胸、豐臀等侵入性醫美療程。

    逃逸移工無照 網路自學手術

    韓女還找來表妹阮姓女子、失聯越南移工陳姓男子組成醫療團隊，陳男在網路上自學割包皮等技術，靠高人氣社群帳號吸粉近八萬名粉絲；團隊甚至公開直播手術過程、秀術後照等，標榜「快速、便宜」，生意好到接不完。最令人瞠目結舌的是，陳男上網聲稱有「行動醫療車」，實則就是在車內動割包皮手術。

    專勤隊副隊長吳國熏表示，專案小組蒐證後，趁三人替客人進行隆鼻等手術時，持拘票入屋查緝，現場玻尿酸、肉毒桿菌、麻醉藥、注射針具、縫合線與刀具等一應俱全，訊後依違反醫師法移送台中地檢署偵辦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播