自由日日Shoot》直播手術攬客 越籍黑醫 車上動刀割包皮

2025/09/17 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕公視影集「化外之醫」情節在現實上演！移民署彰化專勤隊與彰化警方聯手，日前破獲一個以越南籍配偶為首的非法醫美集團，他們透過網路宣傳設有「行動醫療車」，竟大膽在車上動割包皮手術，還以網路直播隆鼻等的手術過程招攬客人，甚至標榜「快速到府服務」、「親民價格」；警方查出集團醫美醫師之一，竟是一名網路自學動手術的逃逸男移工，直呼誇張。

警方調查，嫁到台灣的越南籍韓姓女子，來台前已在越南從事醫美三年，在同鄉間小有名氣。無醫師執照的她，透過社群媒體揪客，並在網路購買或請同鄉夾帶來源不明的藥品入台，再租下台中市烏日高鐵站附近大樓套房，開起「醫美工作室」，提供隆鼻、雙眼皮、豐胸、豐臀等侵入性醫美療程。

逃逸移工無照 網路自學手術

韓女還找來表妹阮姓女子、失聯越南移工陳姓男子組成醫療團隊，陳男在網路上自學割包皮等技術，靠高人氣社群帳號吸粉近八萬名粉絲；團隊甚至公開直播手術過程、秀術後照等，標榜「快速、便宜」，生意好到接不完。最令人瞠目結舌的是，陳男上網聲稱有「行動醫療車」，實則就是在車內動割包皮手術。

專勤隊副隊長吳國熏表示，專案小組蒐證後，趁三人替客人進行隆鼻等手術時，持拘票入屋查緝，現場玻尿酸、肉毒桿菌、麻醉藥、注射針具、縫合線與刀具等一應俱全，訊後依違反醫師法移送台中地檢署偵辦。

