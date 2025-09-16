家如製毒實驗室 2女累犯重判９年多

警方在詹蕙如、吳佳綺的住處查扣製毒的燒杯等容器與分裝袋。 （資料照示意圖，非新聞事件照）

2025/09/16 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕依托咪酯、異丙帕酯去年十一月廿七日已經行政院公告為第二級毒品，且近來毒駕造成執勤警察及民眾死亡，是政府的查緝重點。已是累犯的女子詹蕙如、吳佳綺卻在新竹市居處，用原料製造依托咪酯油、依托咪酯煙彈（喪屍煙彈），警方搜索查扣毒品、煙彈、燒杯等容器與分裝袋，還起獲甲基安非他命廿包（總計約三一九公克）、海洛因七包（總計約廿四公克），準備販售牟利，現場宛如製毒實驗室；新竹地院毒品罪重判吳女九年四月、詹女七年八月。

判決書指出，詹女、吳女自今年二月起在新竹市居處，把依托咪酯原物料粉、丙二醇、丙三醇（甘油）等原料加熱並置入煙彈，製造依托咪酯油、依托咪酯煙彈一批，伺機販售。

法官審酌二女無視政府對杜絕毒品犯罪禁令，明知毒品若濫行施用，將對施用者身心造成嚴重傷害，進而影響施用者經濟能力，甚且造成家庭破裂，竟共同製造第二級毒品，並為貪圖不法利益，而分別意圖販賣而持有第一、二級毒品，助長毒品氾濫，戕害他人身心健康，並危害社會治安。

詹蕙如才被判刑

吳佳綺甫關出來

尤其，詹女甫因去年十月間製造依托咪酯煙彈，被判處三年八月徒刑，竟又再為此案製毒，吳女則因違反洗錢防制法被判刑三個月，去年十月甫出監。

因詹女有多次毒品等前案素行，而吳女則有違反洗錢防制法、毒品、重利等，法官因而重判二女。

