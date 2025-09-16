為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    調查官洩密台鹽綠能案情 存隨身碟交總經理女秘書

    調查局台南市調查處新營站男調查官林家齊涉辦案洩密罪嫌，被台南地檢署起訴。（資料照）

    調查局台南市調查處新營站男調查官林家齊涉辦案洩密罪嫌，被台南地檢署起訴。（資料照）

    2025/09/16 05:30

    〔記者王俊忠／台南報導〕調查局台南市調查處新營站調查官林家齊以調查局內部系統，查詢台鹽綠能公司交易關係人個資、財務交易等資料，存在隨身碟並拿給台綠總經理黃姓女秘書觀看、複製儲存；台綠總經理另名陳姓男秘書從黃女筆電看到相關資料拍下照片、提供郭姓友人翻拍存檔。台南地檢署昨天依公務員洩密、個資法等罪嫌起訴林家齊等四名被告。

    林家齊起訴後交保

    台南地檢署檢肅黑金專組檢察官鄭聆苓於今年七月指揮調查局中部地區機動工作站偵辦，七月中旬，林家齊被收押停職，檢方近日起訴、昨天將此案移交台南地院審理。林家齊於昨下午獲法院裁定十萬元交保，之後，林員能否復職？需視未來該案法院判決結果與調查局人審會開會做出決定。

    檢方起訴指出，林家齊因調查台鹽綠能公司相關不法案件，從二○二四年三月間起以調查局內部系統查詢台綠公司及交易關係人（包含國民身分證統一編號、親等、大額交易紀錄等個人身分及財務金融資料），並以WORD檔或 EXCEL檔儲存於隨身碟。

    林家齊竟於同年五月間將此存有偵查秘密的隨身碟提供給台綠公司總經理的黃姓女秘書，任由黃女觀看及複製該隨身碟內的偵查秘密，黃女把隨身碟內的台綠公司及交易關係人個資與財務金融等資料，儲存在台綠公司配發的筆記型電腦內。

    台綠總經理陳姓男秘書於二○二四年五月下旬，因與黃女共用這部筆電緣故，看見上述台綠公司及交易關係人的個人身分與財務金融資料，陳男即以手機拍攝數張照片存檔，並於同年五月廿九日前往郭姓友人住處，把他手機拍下的照片檔，提供給郭男觀看，郭男也拿自己手機再行翻拍存檔，涉非法蒐集或利用個人資料，損害他人個資隱私的利益。

    追４被告有無行、收賄

    檢方表示，林家齊涉刑法公務員洩漏國防以外秘密罪與個資法中公務機關非法利用個資罪嫌；黃女與陳男、郭男三人分別涉嫌個資法中非公務機關非法蒐集、處理或利用他人個資等罪嫌。

    至於此案是否另有涉及行、收賄等金錢利益交換的問題？南檢強調，目前此案是偵結起訴四名被告分涉洩密與違反個資法部分，有無其他犯罪問題，都會進一步追查釐清。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播