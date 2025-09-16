為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不能無故搜書包 校園刀械難管制

    校園自治，警察不能擅入學校，師長也不能無故搜學生書包。（示意圖，資料照）

    校園自治，警察不能擅入學校，師長也不能無故搜學生書包。（示意圖，資料照）

    2025/09/16 05:30

    宜縣警少年隊：只能靠警方、師長掌握情資先輔導

    〔記者游明金、江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣某高職發生校園喋血案，學生當著老師上課時持刀刺殺同學，對於刀械管制等校安問題，宜蘭縣警察局少年隊長田獻庭說，校園自治，警察不能擅入學校，師長也不能無故搜書包，只能靠警方、師長掌握情資先行輔導，盡力避免意外狀況的發生。

    田獻庭指出，這起意外是兩名同學發生口角，進而衍生的意外，如果學校之前有聽說兩人的衝突，比較好的方式是聯繫當事人先予輔導，同時把兩邊的家長找來一起溝通處理，化解雙方誤會，這樣應是最好的處理方式，或許可以避免意外的發生。

    對於刀械的恐危害校園等物品，田獻庭坦言，實質上有稽查的困難，校園自治，學生有隱私權與人權，不管警方或學校師長，都不能無故搜學生書包，只能期盼作好情資的掌握，並在事情發生前作好輔導，抒發學生不滿情緒，至於意外發生後，學校輔導系統與少年隊的少年輔導委員都會介入安置與關懷。

    不過，校安人士表示，高中職有配置校安人員，負責學校每個年級師生安全，他們利用下課時間到教室巡邏，了解有無突發事件，若有異常狀況，即刻通報主關單位及時處置。

    校安人員也會不定時到網路社群瀏覽，如果發現校內學生有激烈言論，必要時會依照校園安全檢查規定，偕同老師、學生代表，抽查當事人隨身物品，過程中全程錄影存證，確保公正性。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播