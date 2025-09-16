不能無故搜書包 校園刀械難管制

校園自治，警察不能擅入學校，師長也不能無故搜學生書包。（示意圖，資料照）

2025/09/16 05:30

宜縣警少年隊：只能靠警方、師長掌握情資先輔導

〔記者游明金、江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣某高職發生校園喋血案，學生當著老師上課時持刀刺殺同學，對於刀械管制等校安問題，宜蘭縣警察局少年隊長田獻庭說，校園自治，警察不能擅入學校，師長也不能無故搜書包，只能靠警方、師長掌握情資先行輔導，盡力避免意外狀況的發生。

田獻庭指出，這起意外是兩名同學發生口角，進而衍生的意外，如果學校之前有聽說兩人的衝突，比較好的方式是聯繫當事人先予輔導，同時把兩邊的家長找來一起溝通處理，化解雙方誤會，這樣應是最好的處理方式，或許可以避免意外的發生。

對於刀械的恐危害校園等物品，田獻庭坦言，實質上有稽查的困難，校園自治，學生有隱私權與人權，不管警方或學校師長，都不能無故搜學生書包，只能期盼作好情資的掌握，並在事情發生前作好輔導，抒發學生不滿情緒，至於意外發生後，學校輔導系統與少年隊的少年輔導委員都會介入安置與關懷。

不過，校安人士表示，高中職有配置校安人員，負責學校每個年級師生安全，他們利用下課時間到教室巡邏，了解有無突發事件，若有異常狀況，即刻通報主關單位及時處置。

校安人員也會不定時到網路社群瀏覽，如果發現校內學生有激烈言論，必要時會依照校園安全檢查規定，偕同老師、學生代表，抽查當事人隨身物品，過程中全程錄影存證，確保公正性。

