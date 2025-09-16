不滿臉書淪詐騙溫床 反詐協會助8受害者 告Meta求償1167萬

台灣民間反詐騙協會昨天召開記者會宣布協助八名被害者，向台北地方法院提起民事訴訟，對臉書母公司Meta求償一一六七萬餘元。（記者王冠仁攝）

2025/09/16 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕近年假投資詐騙盛行，詐騙集團透過臉書等社群軟體，大量刊登假冒名人的假投資廣告行騙，「台灣民間反詐騙協會」不滿臉書嚴重失職，未落實廣告審查，淪為詐騙溫床，昨天召開記者會宣布協助八名被害者，向台北地方法院提起民事訴訟，對臉書母公司Meta求償一一六七萬餘元，全台首例。

集體提告臉書母公司 全台首例

台灣民間反詐騙協會指出，這八人是在去年與今年間被騙，都是在臉書看到冒用名人的假投資廣告而落入詐騙陷阱，財損達五八三七萬餘元；遭冒用名人包含吳淡如、鄭弘儀、蘇姿丰、四八六先生等，甚至連「國泰」等知名企業的商標也遭冒用。

協會協助負擔訴訟、裁判等費用，依詐欺犯罪危害防制條例、公平交易法、消費者保護法、民法，替八人向Meta求償損失總額廿％、合計一一六七萬餘元。

協會理事長許良源指出，警方統計，去年九月至今年二月，假投資詐騙案件數達二二八九二件，總財損約四二七億元，占整體詐欺案財損六十六％，其中九十四％受害者透過網路接觸詐騙資訊，主要來源就是社群詐騙廣告，顯示臉書對詐騙廣告監管嚴重失能，致詐騙橫行。

從事航太產業的受害人Ｈ先生說，他在臉書看到「冒牌」美超微執行長蘇姿丰的免費贈書廣告，他誤信下載山寨版APP投資，被騙金額超過七十三萬美元（約二千二百多萬台幣）；他批評臉書不能只收廣告費，對虛假廣告審查不力，放任國人受害。

