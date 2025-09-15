無照情侶掛假車牌夜遊 拒檢加速自撞雙亡

1對男女騎乘改裝機車懸掛偽造車牌，遇警拒檢加速前行，不幸在鳳鼻尾隧道南端出口自撞路側紐澤西護欄，雙雙送醫不治。（記者廖雪茹攝）

2025/09/15 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新北市廿一歲黃姓男子昨天凌晨無照騎機車，載著新竹市十七歲吳姓女友疑似沿著西濱公路夜遊，因機車改裝且懸掛偽造車牌，引起執勤中的新竹縣警方注意，鳴笛示意停車接受檢查，但黃男拒檢未停加速前行，警方追逐了約四．八公里，最後機車在出鳳鼻尾隧道南端出口，不慎自撞路側紐澤西護欄，情侶雙雙送醫搶救後仍宣告不治，全案由檢警偵辦中。

新湖警分局表示，分局昨執行週末防制危險駕車專案勤務，凌晨三點五十分許在新豐鄉道路，查見一對男女共乘一輛改裝機車。該車牌數字型式明顯為舊款，一望即知為偽造號牌，員警遂開啟警示燈及鳴笛示意停車；但該車持續沿途逃逸，後在出新豐鄉台十五線鳳鼻尾隧道南端出口時，不慎自撞路側紐澤西護欄，員警立即通報消防隊並在現場緊急施救，後由救護車送醫，但兩人經搶救無效都宣告不治。

新竹縣消防局表示，消防人員獲報到場時，自撞護欄的機車男騎士和女乘客都倒臥路面，經救護人員評估，兩人已無呼吸心跳，開始施行救護處置，隨即分別送往中醫大新竹附醫和東元醫院。

鳳鼻尾隧道全長二千二百五十公尺，略為彎道，南端的竹北出口車道縮減，沿線施設設欄。據了解，這起男女是情侶，黃男從事建築工，當時可能是偕伴夜遊。

法醫相驗，黃男死因為頭部骨折、胸部頓挫傷，吳女則是頭部骨折。車禍原因尚待釐清，而事故地另發現毒品依托咪酯（喪屍煙彈），警方也抽血釐清是否有毒駕、酒駕情形。

新湖警分局表示，經查該車確實懸掛偽造車牌無誤，車體及引擎號碼均磨除且駕駛無駕照。

