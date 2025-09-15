為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    盛唐中醫鉛中毒案 國民黨前黨部主委妻病逝

    國民黨台中黨部前主委癌妻抗病5年病逝。（圖：擷自陳明振臉書）

    國民黨台中黨部前主委癌妻抗病5年病逝。（圖：擷自陳明振臉書）

    2025/09/15 05:30

    〔記者蘇孟娟、陳建志／台中報導〕盛唐中醫鉛中毒案診所負責人中醫師呂志霖（原名呂世明）供應、調劑禁藥等罪，二審判五年，全案上訴中，但受害者之一的前國民黨台中市黨部主委陳明振妻子，已在十二日病逝，陳明振說，妻子等不到司法判決，他知道妻子最放不下的是，堂堂中醫師竟將禁藥入藥，讓病人雪上加霜，衷心期盼國家更重視中醫藥用藥管制，不要讓病患吃藥吃得不明不白。

    陳明振：妻遺願盼國家加強中藥管制

    台中市衛生局則表示，目前該案已進入司法程序，無法得知當初所有的受害人目前狀況，至於陳妻過世能否直接說與鉛中毒有所關連？目前無法斷言，陳明振也只低調表示妻子為此受苦，希望制度能更完善。

    台中市盛唐中醫診所負責人中醫師呂志霖（原名呂世明）、北區九褔中醫診所負責人中醫師洪彰宏，二○一六年將禁止入藥的硃砂加入中藥內，欣隆藥業公司負責人歐國樑又誤把鉛丹當硃砂賣給兩人，導致前中市議長張宏年與現任議員的兒子張彥彤、前國民黨台中市黨部主委陳明振的妻子等卅八人鉛中毒，一審依供應、調劑禁藥等罪名，判處呂七年六月、洪七年二月、歐六年徒刑，二審今年三月改判呂五年與二年徒刑（可聲請易服勞役）、洪六年、歐四年二月。

    陳明振的妻子二○一八年診斷出罹三期癌症，夫妻找呂志霖看診，疑服下中藥後出現鉛中毒，後陸續傳出有人受害，包括前台中市議長張宏年一家也有多人受害，後才被查出含有禁止入藥的硃砂。

    陳妻抗癌抗毒積極面對 出書激勵癌友

    陳明振的妻子曾在二○二○年現身控訴鉛中毒後的煎熬，打排毒針所費不貲外，雙手曲張變「雞爪」，雙腳如上鍊寸步難行；陳明振說，妻子在抗癌抗毒雙重煎熬下，仍積極面對，並出書激勵癌友。

    陳明振說，遺憾的是事發迄今呂志霖未曾致電致意，更未曾個別對當事人致歉，他知道妻子最放不下的是，名中醫師怎能用禁藥讓病人服用，他的妻子已等不到司法結果，現在他只衷心期盼國家能對中醫藥有更明確的規範。張宏年之子、張彥彤低調不願多表示意見，僅回應盼國家對中醫藥有更明確規範。

