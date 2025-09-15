為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    發生車禍冷靜報警 可求助法扶或慈善團

    八月二日中潭公路草屯鱸鰻潭段，調撥單向車道，汽車不 慎逆向撞機車，機車騎士多重骨折送醫。 （民眾提供）

    八月二日中潭公路草屯鱸鰻潭段，調撥單向車道，汽車不 慎逆向撞機車，機車騎士多重骨折送醫。 （民眾提供）

    2025/09/15 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣魏姓男子發生車禍，誤以為撞死騎士，幾天後發生瓦斯氣爆意外，讓家屬悲痛不已，南投縣交通隊表示，發生車禍應立即報警，即使感覺自己沒受傷，最好也能到醫院檢查，以免有內傷而不知；而不管事故有多嚴重，都不要逃避，認真尋求協助，一定能找到解決的方法。

    南投縣交通隊指出，交通事故不管有無人受傷都要報警，如果有人受傷則要打一一九請求救護，警、消常碰到其中一方沒有外傷而婉拒送醫，但過去曾有人因沒有外傷，自覺無大礙，返家後才開始出現不適症狀，有的甚至非常嚴重，因此建議最好能到醫院檢查，確認沒有問題再返家。

    交通隊說，發生交通事故，警方會到現場測繪、拍照，也會製作肇因分析表，若對方沒有提告，警方會對當事人製作訪談紀錄表，若有提告才製作偵訊筆錄。現場測繪圖和照片或是肇因分析表，當事人都可以向警方申請，其中現場圖和照片七天內可申請，肇因分析表三十天內可申請。

    交通隊也說，發生交通事故後一定要冷靜，報警或打一一九請求救援之外，也要向警方或消防隊追蹤傷者傷勢，以及案件後續發展，不要選擇逃避，自己鬱悶想不開。若是經濟狀況不佳，可求助慈善團體；萬一遇到法律問題，也有法律扶助基金會可提供法律協助，只要願意面對，問題都可以找到解決的方法。

