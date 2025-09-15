男以為撞死人 6日後氣爆身亡

八月二日中潭公路草屯鱸鰻潭段，調撥單向車道，汽車不慎逆向撞機車，機車騎士多重骨折送醫。 （民眾提供） 南投埔里鎮市區一民宅八月八日發生瓦斯氣爆，造成魏男七十％燒燙傷。（資料照，埔里警方提供）

2025/09/15 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣埔里鎮上月發生民宅瓦斯氣爆，嚴重燒燙傷的魏姓男子傷重死亡，其在加護病房時家人收到交通違規罰單，妻子詢問警方罰單問題，員警告知魏男因調撥車道，不慎逆向行駛撞到騎士，騎士多重骨折住院，魏妻泣訴，魏男事後以為撞死人，憂心賠不起，若能先打電話詢問警方騎士就醫清況，結果可能不同。

魏男妻︰若打電話詢問騎士情況 結果可能不同

埔里鎮市區一間透天民宅上月八日發生瓦斯氣爆，爆炸威力猛烈，房子玻璃炸開、碎片四散， 屋內的五十七歲魏姓男子有七十％燒燙傷，送醫不治。南投縣生活重建協會理事長邱慶禧協助家屬喪葬費用，看到靈堂上的照片大吃一驚，原來魏男是八月二日在草屯中潭公路鱸鰻潭段發生車禍的人。

邱慶禧指出，因連日豪雨中潭公路鱸鰻潭段東向路段坍方，八月二日西向路段調撥內側車道，供東向車輛行駛，魏男開車由東往西，應走外側車道，但卻誤走內側車道，撞到由西往東的機車騎士，機車騎士倒地不起，當時他剛好行經看到，趕緊打電話報案，因趕著送菜回協會，跟開車的魏男表示「不用擔心，已經報警和叫救護車！」，魏男表示會等警方到場。

邱慶禧本月初接獲協助弱勢家庭喪葬費的請求，當他把喪葬費交給魏男的妻子時，魏妻告訴他，八月二日先生返家只說「撞死人了！」，想不到八日就發生瓦斯氣爆，而她在加護病房時，收到警方寄來的逆向行駛違規罰單，打電話詢問警方如何處理，才知機車騎士多重骨折還在住院，如果先生後續能打電話詢問警方，也許結局就不一樣。

草屯警方則表示，魏男在發生交通事故後，有留下來等員警到場，並製作訪談紀錄，魏男說因有的三角錐被撞倒，因此不知有調撥車道，才會開到內側車道，撞到對向騎過來的機車騎士。

