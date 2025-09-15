虛幣實體店感覺踏實 卻成詐團鎖定肥羊管道

警方在新北市中和假實體店扣下315萬贓款。（記者徐聖倫翻攝）

2025/09/15 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕隨著虛擬貨幣日漸風行，詐騙集團也將虛擬貨幣作為詐騙標的及詐欺金流主力，加上大多民眾對虛擬幣一知半解，常以為實體店面「看的到、摸的到」就比較安全，導致詐團利用投資者亟欲投資賺錢之心理及資訊落差，透過虛擬幣大行詐騙及洗錢，警方提醒，勿投資自身不了解的投資標的，以免遭詐騙。

警方指出，虛幣業者分為三類，Ａ類是場內交易市場，包括交易所、兌換所；Ｂ類是場外交易市場，包括幣商、BTM、實體店面；Ｃ類是錢包和幣流，包括託管、合規技術。其中Ｂ類「實體店面」雖感覺最踏實，卻是詐騙集團最常鎖定肥羊的管道，就是看準上門投資人，多半不甚了解虛擬幣運作。

鑒於近期民眾遭詐騙，皆被指定前往虛擬幣實體交易所買幣，而新修正的洗錢防制法去年十一月卅日生效，將虛擬貨幣業者納管，刑事警察局自去年十二月起，針對未申請VASP（虛擬資產服務提供者）登記之非法個人幣商及幣商工作室進行數波掃蕩，目前已無營業情形，惟發現這些非法幣商，已轉向加盟合法申請VASP之業者。

刑事局六月間掃蕩全台門市最多、原本合法的虛擬貨幣商「幣想」公司，逮負責人施啟仁等十二人，查扣瑪莎拉蒂、法拉利等超跑，警方查出，四十一歲施啟仁去年初成立幣想公司，採加盟方式經營，半年內全國設置四十五處門市據點，價格雖比市面行情高出八％，但標榜可直接拿現金去門市買泰達幣，成為詐團洗錢管道；另有民眾則是受假投資詐團指示，前往門市付現金購買泰達幣。初估有千餘人上當，總財損達十七億元。

檢警呼籲，投資虛擬幣務必審慎，並非至實體幣店兌換虛擬幣就不會遭到詐騙，若是民眾有類似至實體店購買虛擬幣遭詐騙，應儘速至鄰近分局或是派出所報案、減少財損。

