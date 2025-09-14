航警助旅客走公務門走私加熱菸

航警陳柏融縱放旅客自公務門走私加熱菸品被記兩大過免職。 （公務門示意圖，圖中非新聞當事人，記者劉信德攝）

2025/09/14 05:30

陳柏融至少放行20次收賄百萬 收押、免職

〔記者謝武雄、劉信德／綜合報導〕航空警察局保警大隊警員陳柏融，涉嫌長期收受楊姓女子賄款，利用執勤之便，放行她從公務門夾帶加熱菸入境，本月十一日又放行楊姓、巫姓女子（楊女女兒）攜帶四四九條加熱菸及十七組主機，被航警局、海關查獲。桃園地檢署認為陳員涉犯貪污治罪條例的違背職務收受賄賂罪，與楊女有勾串、滅證及逃亡之虞，向桃園地院聲請羈押禁見獲准，巫女獲六萬元交保。

請繼續往下閱讀...

大膽母女檔 449條菸闖關

桃院法官認為陳柏融所犯為最輕本刑十年以上重罪，且有刪除手機通訊對話；楊女涉案時間長達數月、出入境頻繁，兩嫌均有羈押原因及必要。

累犯沒被驗行李 露餡

本案為首宗查獲旅客未經海關查驗，直接走公務門走私加熱菸入境案；航警局已將陳員記兩大過免職。

由於楊女過去就有夾帶加熱菸被海關查獲的紀錄，故被台北關列為入境必須檢查行李名單，日前海關發現她回國，卻沒有被查驗行李的紀錄，追查發現她竟然是走入境管制區的南側海關公務門，隨即通報航警局注意。警方趁楊女、巫女於本月十一日自韓國入境時實施檢查，在他們的行李箱中發現夾帶四四九條加熱菸及十七組主機，市價約九十五萬元，扣除國外購入成本，可獲利四十萬元以上。

檢警追查，由於加熱菸在台尚未合法開賣，陳柏融每次放行，每條加熱菸可獲一百元至二百元不等金額，主機則另計，每次放行的不法獲利約五到十萬元，初估至少放行廿次，累計不法所得超過百萬元。

陳柏融為警專卅六期畢業，二○一九年分發至航警局服務。

