IG群組霸凌同學 高中女生判賠

2025/09/14 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕就讀台中市一所高中的A女，不爽同班同學B女搶走她的姐妹淘，在IG群組嗆B女「妳超智障」、「我會叫人先去用妳」、「都要把你們殺了」、「我說到做到」、「我有老大罩我」等字眼，雖然雙方沒有肢體衝突，但讓B女感到恐懼、害怕，對A女民事求償五十一萬元；彰化地方法院審理後，判決A女應賠償嗆B女五萬元。

閨密被搶 瘋狂嗆聲

A女原本在班上揪幾位姐妹淘成立IG群組，但B女轉入該班後，原姐妹淘的情誼產生變化，在B女被拉進IG群組後，A女陸續PO「我要殺B女」、「我會叫人先去用B女」、「B女休學啦班上不差你一個滾出去啦」、「都要把你們殺了」、「我會在學校一堆地方堵你們跟蹤你們」、「雞x三小東西」、「明天很多人監視你們」、「最好小心一點」、「你真的超智障」等字眼，令B女感到恐懼，精神備受折磨。

事後B女到警局提告恐嚇及公然侮辱，少年法庭裁定被告接受「訓戒」，B女再向彰化地院民事法庭提出五十一萬元的精神損害賠償。

A女出庭稱，B女轉入班上後，姐妹淘不再揪她，她過度在意他人評價、為換取他人關注，一時思慮不周才做出上述行為，目的係為製造同儕間共通話題、假冒自己同受恐嚇，實際並無恐嚇、羞辱原告之意。

法官：侵害自由、健康權

但法官認為，案發後原告出現害怕、恐懼、失眠、做惡夢、不敢獨處等狀況，足以認為A女所為，已侵害原告的自由、健康權。

該IG群組超過三人，原告所PO留言，確足使原告在社會上的評價受到貶損，已侵害原告的名譽權，依此判決A女賠償原告五萬元。

