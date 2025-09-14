移工離台前賣帳戶賺快錢 轉機時落網

菲律賓籍女移工離台前賣銀行帳戶給詐團賺1萬比索，在台轉機時意外落網 ，法官駁回聲請具保停止羈押。（資料照，記者廖雪茹攝）

2025/09/14 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕菲律賓籍移工「小莉」在台工作結束，以菲幣比索一萬元（台幣五千多元）代價，將在台銀行帳戶賣給詐欺集團，以為撈一筆錢後閃離不會被抓；詐團使用該帳戶詐騙三名我國民眾十九萬二千元，檢警獲報，掌握小莉在台轉機準備前往他國工作時，攔截逮捕到案；新竹地方法院將她判處四月有期徒刑，並駁回小莉聲請具保停止羈押，讓她持續羈押。

收押不准交保 刑滿驅逐出境

判決書指出，小莉在我國境內居留效期已於二○二三年五月屆滿，她離台前將在台申辦的銀行帳戶、提款卡以及密碼交付給詐欺集團，獲取菲幣比索一萬元報酬。

請繼續往下閱讀...

詐團透過通訊軟體，以投資虛擬貨幣，保證獲利、穩賺不賠等話術，陸續騙取曾男、李男、李男匯款兩萬二千元至五萬元不等，合計十九萬二千元金額，轉入小莉銀行帳戶，隨即提領一空。

曾男等被害人察覺遭騙後報案，警方查獲小莉帳戶，檢察官以違反洗錢防制法等罪將小莉起訴。

判決書指出，小莉明知把銀行帳戶及密碼提供給他人使用，可能因此幫助詐欺集團遂行詐欺取財、洗錢等犯行，竟因自己暫無在台灣繼續工作、居留的計畫，為牟利就將銀行帳戶、提款卡及密碼交予詐欺集團使用，使詐團成員得以詐欺取財、洗錢。

法官審酌，小莉此舉不僅造成告訴人財產上損失，亦徒增尋求救濟困難，並使執法人員難以追查該詐欺集團成員真實身分，小莉也未賠償告訴人任何款項，依此將她判處有期徒刑四月，併科罰金新台幣一萬元，服刑期滿或赦免後，驅逐出境。

小莉落網後被收押，她聲請具保停止羈押，但法官認為她是外籍人士，顯有逃亡之虞，小莉在台也無固定住居所及久留規劃，且無穩定經濟來源，為保全程序進行，有羈押必要，因此駁回聲請。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法