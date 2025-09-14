大學講師招外籍生進犯罪集團

秦國慶2013年時曾持有毒品被警方帶回。（資料照，記者王捷攝）

2025/09/14 05:30

昔身障楷模秦國慶 設計賭博網站洗錢15億

〔記者王捷／台南報導〕台南地檢署追查異常金流，循線查獲昔日身障楷模秦國慶，是十五億元金流的賭博網站執行者，甚至藉私立科大兼職講師的身分，拉外籍生加入集團擴張海外賭盤；台南地方法院考量他坦承犯罪、協助指認幕後金主，依違反洗錢防制法判刑兩年，併科罰金兩百萬元，給予緩刑五年。

認罪供出金主獲輕判

秦國慶在軍中服役時因車禍喪失右腿，但他沒有放棄希望，學習網頁設計，還成立網路設計公司、關懷協會，成為身障人士楷模，還獲聘為一間私立科技大學兼任講師，豈料在二○一三年時染上毒癮，有毒品前科。

洗錢防制中心於二○一八年二月通報南區國稅局，指秦國慶的金流異常，檢方獲報展開調查，查出秦國慶的金流與簽賭網站有關，他將網路技術用來經營違法網站，並設立公司招募工程師與行銷人員，負責程式開發與金流維護，甚至還請來財神爺神像到其台南市永康豪宅坐鎮。

秦國慶落網時未吐實，不過羈押期間認罪，表示賭博網站剛成立時，有數位金主出資幫忙籌建，由他來設計賭博網站，網站看起來像遊戲網頁，玩家先註冊買點數，到超商繳費或轉帳儲值，進到以公司名義開的帳戶，再被分散轉走，用來發彩金、結算盈餘或提領；他也協助警方分析複雜的金流，否則調查人員很難一眼看出是賭博獲利，當時還傳出，承辦警員追查金流累到寫報告調單位。

經統計，該賭網賭金超過六億七千四百卅二萬元，共查出有五個帳戶交易量達四萬六六八五筆，金流進出超過十五億元；檢方也查出秦國慶六年犯罪所得約一千六百多萬元，為保全將來追徵犯罪所得，台南地院已裁准扣押秦男的永康豪宅。法官量刑除考量犯後自白、協助釐清龐大金流外，也認為秦國慶有身心障礙，名下房地產遭扣押且背負貸款就業不易等，故判刑後宣告緩刑五年。

