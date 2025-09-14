為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    擊落麻毒 警署專案掃蕩亮眼

    警政署刑事警察局毒品查緝中心執行「擊落麻毒專案」,查獲大麻案件嫌犯與施用人數均呈現明顯增加。（資料照）

    警政署刑事警察局毒品查緝中心執行「擊落麻毒專案」,查獲大麻案件嫌犯與施用人數均呈現明顯增加。（資料照）

    2025/09/14 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕警政署刑事警察局毒品查緝中心因應國內毒品氾濫問題，依毒情滾動式調整查緝重點，目前聚焦存在大量施用黑數的大麻，以及依托咪酯類電子煙毒為首要打擊目標，已分別執行多次全國掃蕩專案行動，並為解決當前頻頻發生，衝擊國內社會治安的毒駕嚴重問題，已添購唾液毒品快篩試劑，尚待本月底跨部會協商決議將其納入執法工具後，即可投入第一線員警執勤運用，並同步規劃全國掃蕩專案行動。

    查獲案件及施用數皆增

    在這些查緝行動下，查獲大麻案件嫌犯與施用人數均呈現明顯增加，另前年七月、去年三月及九月間均執行「擊落麻毒專案」，今年下半年也持續執行，針對網路販賣大麻及大麻煙彈等加強查緝，並擴大取締大麻施用者。

    另為因應去年下半年流行的依托咪酯類電子煙毒，警政署於依托咪酯類毒品未列管前，已於去年七、八月暑期青春專案加強查緝，同年十月再執行加強掃蕩與第十一波安居緝毒專案，並持續於今年一、二月執行「全國同步查緝依托咪酯專案」，三、四月執行第十二波安居緝毒專案。

    去年下半年查獲依托咪酯類毒品嫌犯三一六五人、毒煙彈一萬九六八八顆，以及毒品粉末及煙油三四三點二公斤；今年一至七月查獲嫌犯六三二○人、依托咪酯類毒品四八一點四七公斤。

    毒品快篩試劑 將添幫手

    毒緝中心表示，為加強防制依托咪酯類電子煙毒衍生的毒駕危害公眾安全案件，已先行採購唾液毒品快篩試劑，可同時檢測鴉片類、甲基安非他命、四氫大麻酚、Ｋ他命、依托咪酯、4-甲基甲基卡西酮及苯二氮平類等七種毒品。

    本月底將召開跨部會協商，如正式決議納入執法工具，試劑將馬上投入第一線執法，不再向過往毒駕案件，員警僅能以採尿鑑驗的「事後追溯」方式偵辦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播