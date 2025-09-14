擊落麻毒 警署專案掃蕩亮眼

警政署刑事警察局毒品查緝中心執行「擊落麻毒專案」,查獲大麻案件嫌犯與施用人數均呈現明顯增加。（資料照）

2025/09/14 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署刑事警察局毒品查緝中心因應國內毒品氾濫問題，依毒情滾動式調整查緝重點，目前聚焦存在大量施用黑數的大麻，以及依托咪酯類電子煙毒為首要打擊目標，已分別執行多次全國掃蕩專案行動，並為解決當前頻頻發生，衝擊國內社會治安的毒駕嚴重問題，已添購唾液毒品快篩試劑，尚待本月底跨部會協商決議將其納入執法工具後，即可投入第一線員警執勤運用，並同步規劃全國掃蕩專案行動。

查獲案件及施用數皆增

在這些查緝行動下，查獲大麻案件嫌犯與施用人數均呈現明顯增加，另前年七月、去年三月及九月間均執行「擊落麻毒專案」，今年下半年也持續執行，針對網路販賣大麻及大麻煙彈等加強查緝，並擴大取締大麻施用者。

請繼續往下閱讀...

另為因應去年下半年流行的依托咪酯類電子煙毒，警政署於依托咪酯類毒品未列管前，已於去年七、八月暑期青春專案加強查緝，同年十月再執行加強掃蕩與第十一波安居緝毒專案，並持續於今年一、二月執行「全國同步查緝依托咪酯專案」，三、四月執行第十二波安居緝毒專案。

去年下半年查獲依托咪酯類毒品嫌犯三一六五人、毒煙彈一萬九六八八顆，以及毒品粉末及煙油三四三點二公斤；今年一至七月查獲嫌犯六三二○人、依托咪酯類毒品四八一點四七公斤。

毒品快篩試劑 將添幫手

毒緝中心表示，為加強防制依托咪酯類電子煙毒衍生的毒駕危害公眾安全案件，已先行採購唾液毒品快篩試劑，可同時檢測鴉片類、甲基安非他命、四氫大麻酚、Ｋ他命、依托咪酯、4-甲基甲基卡西酮及苯二氮平類等七種毒品。

本月底將召開跨部會協商，如正式決議納入執法工具，試劑將馬上投入第一線執法，不再向過往毒駕案件，員警僅能以採尿鑑驗的「事後追溯」方式偵辦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法