驚！台灣吸大麻藏高黑數

台灣屢破獲大麻案件，但查獲的施用人數與大麻量不成比例，高檢署因此對近年國內大麻市場需求量的快速增加，提出示警。（資料照）

2025/09/14 05:30

聯合國警告 年輕施用者罹精神病和自殺率都增加

聯合國警告 年輕施用者罹精神病和自殺率都增加

請繼續往下閱讀...

〔記者劉慶侯、邱俊福／台北報導〕根據今年聯合國發布的「二○二四年世界毒品報告」指出，全球吸毒人數二○二二年增至二點九二億，十年間增長百分之二十，主要根源來自二級毒品大麻的濫用。我方亦發現，國內查獲大麻施用人數，相較於查獲的大麻量不成比例，顯示目前國內施用毒品最嚴重的黑數，就是大麻，高檢署因此對近年國內大麻市場需求量的快速增加，提出示警。

查獲人數和查獲量不成比例

高檢署指出，現行查獲大麻施用人數與查獲大麻重量不成比例，呈現供需不平衡情形，執法機關應加強查緝大麻黑數。

聯合國的調查報告指出，一般類毒品方面，大麻仍然是全球使用最廣泛的毒品，有高達二點二八億的使用者；第二是類鴉片（指內含有鴉片性質），有六千萬人；第三是安非他命有約三千萬人；第四是可卡因有二千三百萬人；第五是搖頭丸類也有二千萬的使用者。

毒品人口中排第三 有走高趨勢

至於我國，大麻在毒品人口中排列第三，位在安非他命與K他命之後，但有愈來愈高的走向。此外，在新興合成或混合使用毒品類方面，近年在一些高收入國家出現，卻也意外的導致吸食者發生用藥過量猝死的人數急劇增加。

大麻在全球與毒品有關的危害中占有相當大的因素，部分原因是大麻的使用率很高：據二○二一年調查，全球吸毒病例中，有百分之四十二是大麻使用所引發的病症。

相關報告並提出警告，至二○二四年止，因歐美等部分國家已將非醫療用途大麻的生產和銷售合法化，以致加速了大麻的有害使用，甚至產品多樣化，其中許多產品內含的四氫大麻酚含量很高，以致經常施用大麻的精神病患者和企圖自殺者的比例都有增加，尤其以年輕人居多。

研究報告也對戒斷毒癮方面做出調查，全球有六千四百萬人患有毒癮問題，但每十一人中只有一人接受治療，每十八名女性吸毒患者只有一人接受治療，不過每七名男性有一人接受治療，顯示男性較可獲得可貴的醫療資源。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法