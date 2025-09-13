為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    中國7千件BURBERRY假包闖關 侵權近3億

    調查局航調處查獲一家公司將仿冒名牌手提袋混雜在其他貨物中，合法掩飾非法進口。（航調處提供）

    調查局航調處查獲一家公司將仿冒名牌手提袋混雜在其他貨物中，合法掩飾非法進口。（航調處提供）

    2025/09/13 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕現今透過網路自境外購物的消費型態日增，不肖業者竟以進口包裹貨物等方式，掩護夾藏仿冒商品入境，調查局航業調查處今年執行專案半年期間，查獲進口仿冒勞力士、百達翡麗等名錶、以及路易威登及香奈兒等名牌包，侵權金額總計約達三億二千多萬元，其中，破獲來自中國的仿冒名牌BURBERRY手提包高達七千件，侵權高達二億九千萬元。

    法務部調查局推動「打擊跨境走私經濟犯罪專案」，航調處今年上半年於基隆港、台中港、高雄港破獲海運快遞走私，完成偵辦並移送或函送案七十四案，包含藥事法十六案、商標法廿二案、動物傳染病防治條例三案、菸酒管理法七案、農藥管理法八案、偽造文書四案、動物用藥品管理法三案、植物防疫檢疫法九案及妨害農工商罪二案，這些走私物八成來自中國。

    航調處指出，個案侵權最多的是在基隆港查獲一家公司，涉自中國進口仿冒BURBERRY手提包七千件，業者將假包報關後，企圖混雜在其他貨物裡闖關，再批給市場、夜市攤販售，仍遭查獲；因每只手提包正品市價四萬多元，侵權市值達二億九千多萬元。

    不肖警走私加熱菸

    此外，航調處指出，還查獲不肖警員利用人頭，自境外走私加熱菸五千餘條入台販售，目前正擴大偵辦中。

    調查局航調處查獲一家公司將仿冒名牌手提袋混雜在其他貨物中，合法掩飾非法進口。（航調處提供）

    調查局航調處查獲一家公司將仿冒名牌手提袋混雜在其他貨物中，合法掩飾非法進口。（航調處提供）

