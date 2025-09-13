反毒政策 戒毒列重點

數據顯示，犯施用毒品在監的人數近年已大幅下降，但出監後再犯率卻近五成。（資料照）

〔記者陳彩玲、楊心慧／台北報導〕法務部為打擊毒品犯罪，除持續精進緝毒策略，未來四年將著重降低再犯率，把過去以「處罰犯人」模式，改為「治療病患」，要求檢察機關逐步提升緩起訴附命戒癮治療及多元處遇比例，讓毒犯不再是被關在冰冷的牢籠，而是協助完成治療、賦歸社會。

著重降低毒品再犯率

數據顯示，犯下施用毒品在監的人數近年已大幅下降，但出監後再犯率卻近五成，為降低毒品復發率，給予毒犯自新及戒除毒癮機會，法務部在戒毒策略上，擴大檢察機關對毒犯附條件緩起訴的範圍，要求全國檢察官視個案給予適當、多元社區處遇。

為擺脫過去處罰犯人模式，改以治療病患，法務部在緩起訴訴附命戒癮治療及多元處遇上訂定目標，今年須達到卅％比率，且每年增加一％，二○二八年要達到卅三％；此外，依毒品個案協助完成多元處遇，降低再犯，今年目標達到五十八％完療率，每年增加二％，二○二八年要達到六十四％。高檢署統計，協助毒犯戒除毒癮部分，完療率六十七點五％已達標，共二五七四人完成治療。

另一方面，出獄的施用毒品罪受刑人中，曾接受專業處遇者兩年內再犯率為二十點九％，未接受專業處遇者則達二十七點八％，顯示專業戒治能有效降低再犯率，印證「治療重於懲罰」的政策方向。

此外，出獄後的戒治成效，取決於社會接納度、就業協助與家庭支持的互動效果。法務部保護司指出，若社會減少標籤化與歧視，他們較能重建自我價值，就業協助對穩定生活與降低再犯率也具關鍵作用，因此台灣更生保護會近年推動「更生人家庭支持及援助家庭服務方案」，協助個案與家人修復關係、增進溝通，並與社會福利團體合作，去年共服務四二五個家庭、一一一二位個案及其家屬，協助藥癮者擺脫毒品、復歸社會。

