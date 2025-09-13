喵喵毒害年輕人 原料全來自中國

緝毒中心指出，喵喵毒品的先驅原料幾乎全來自中國。（資料照）

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署刑事警察局毒品查緝中心分析衛生福利部食品藥物管理署藥物濫用案件暨檢驗統計資料，今年上半年國內施用最嚴重的毒品為第三級毒品「喵喵」（4-甲基甲基卡西酮），因為是喵喵是毒咖啡包主要成分，在毒販的炫酷推銷術下，毒咖啡在台灣年輕族群中流行不墜，然而施用喵喵後，除了產生幻覺，更會出現暴力、甚至呼吸困難等的後遺症，嚴重戕害身心健康。

會有暴力、呼吸困難等症

毒緝中心表示，今年上半年查獲喵喵七○七三件，比居次的三級毒品K他命二○八五件，高出三倍之多。喵喵的先驅原料是第四級毒品「2-溴-4甲基苯丙酮」，幾乎全數來自中國，運毒集團使用漁船載運或海運貨櫃夾藏等手法將之走私入境，再交由製毒師傅設立製毒工廠製毒，依比例分裝成毒咖啡包。

喵喵列為向上溯源重點

刑事局表示，針對喵喵遭到濫用，警方二○二二年起即以政策引導方式，將此類新興毒品列為向上溯源重點項目，積極掃蕩混合式毒品（以喵喵為主的毒咖啡包）分裝場，同時結合高等檢察署的「安居緝毒專案」展開強力查緝行動，比如去年就執行過兩波查緝毒煙品及混合式毒品的專案。

排列於喵喵之後的流行毒品，還有K他命及二級毒器甲基安非他命、依托咪酯、大麻等。K他命有部分來自境內製毒工廠，其它與安非他命、海洛因一樣是來自金三角；大麻則是從美國、加拿大等國以夾帶手法走私入境。

至於依托咪酯與其相類物，則是「喪屍煙彈」的主要成分，政府於去年底公告為第二級毒品，由於施用後會造成無法思考、難以控制自身行為，甚至引發異常顫抖等行為，因此近期衍生多起毒駕重大交通事故，影響社會治安甚鉅。

警方發現，依托咪酯大都來自印度，透過貨櫃或國際包裹入境，再於國內調配成毒煙油，製成喪屍煙彈販售。

據統計，去年各警察機關查獲喵喵一一七三公斤，卡西酮類混合式毒品分裝案件一三一件，混合式毒品廿六萬包；今年一至八月查獲喵喵二九六公斤、七十七件分裝案件及混合式毒品近十萬包，整體查緝成效良好。

