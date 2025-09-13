為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    屏東長治鄉前後任鄉長 貪污判8年定讞／古佳川公款5萬多私用、許玉秀廟會活動詐得2萬4

    屏東縣長治鄉前後任鄉長許玉秀（左圖）、古佳川（右圖），皆因詐領公款涉貪被判刑8年定讞，檢方已啟動防逃機制。（資料照）

    2025/09/13 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕屏東縣長治鄉前後任鄉長許玉秀、古佳川，皆因詐領公款涉貪，先後遭到起訴，近日也均被最高法院駁回上訴，二人均判刑八年、褫奪公權五年定讞，須入獄，檢方已啟動防逃機制。

    關定了 檢啟動防逃機制

    判決指出，長治鄉「三山國王宮」二○一六年舉辦遶境活動，副主委劉富榮是時任無黨籍鄉長許玉秀的丈夫，劉藉機建議鄉公所委由該宮舉辦民俗技藝迎新年活動，以便向縣府申請補助款，獲核撥經費五十五萬元，許玉秀夫婦與兒子以不實單據灌水請款，使該宮不法獲利廿五萬元，劉詐得二萬四千元。

    許玉秀一家3口全判刑

    最高法院先將劉氏父子判處有罪定讞，劉富榮判八年，兒子認罪改判兩年、緩刑五年；許玉秀一度被判無罪，但被撤銷發回更審，後來於今年五月在更二審時逆轉，認定許玉秀有罪，量刑八年，近日獲最高法院駁回許女上訴定讞。

    接任許女當選鄉長的民進黨籍古佳川，二○二○年至二一年任內，為了核銷委任律師、網購紀念品、舉辦家宴等私人花費，三度指示屬下持餐廳的空白收據，虛偽填載不實內容，佯稱公務行程餐費收據，致鄉公所承辦人誤信而製作核銷單據向上陳核，古佳川核章、指示撥款匯入自己帳戶，不法獲益五萬餘元。

    公所職員證稱古佳川確實審核請款、指示下屬核撥款項，致被判處八年徒刑，最高法院亦駁回古男上訴定讞。

