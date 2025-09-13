涉中科院標案外洩 刪LINE對話…達運光電女董 160萬交保

達運光電公司董事長陳碧霜（左）涉入中科院標案洩密案獲一百六十萬元交保，她在律師陪同下步出法院，未發表談話，笑笑離去。（記者謝武雄攝）

2025/09/13 05:30

檢：研議決定是否抗告

〔記者謝武雄／桃園報導〕檢調偵辦「中山科學研究院資訊通訊研究鵬園院區（屏東九鵬基地）智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案資料外洩案，檢察官前晚複訊上市公司達運光電公司董事長陳碧霜、陳姓女協理後，認為二人罪嫌重大，有勾串共犯、證人及滅證之虞，均當庭逮捕，向桃園地方法院聲請羈押禁見；法官昨天下午召開羈押庭，裁定各以一百六十萬及六十萬元交保。桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德表示，將在研議後決定是否抗告。

販售文件的技師收押

中科院資通所林姓技術師爆出涉嫌外洩前述被列為機密級標案資料，向廠商兜售要錢，桃檢獲報後，本月二日拘提、偵訊林男後聲押獲准。接著再於十日搜索達輝光電，查扣證物，帶回六十八歲董事長陳碧霜、五十六歲陳姓女協理釐清是否涉案及危害國安。

請繼續往下閱讀...

檢方認定，陳碧霜、陳姓女協理共同涉犯刑法第一三二條第三項非公務員洩漏國防以外秘密、同法第三四二條第二項、第一項背信未遂等罪嫌，有勾串共犯、證人及滅證之虞，才當庭逮捕，並向桃院聲押。

法官指被告有湮滅證據之虞

但已扣得資料 不會難以保全證據

桃院法官昨天審理認為，陳姓女協理與林姓技師透過LINE、SIGNAL通訊軟體聯繫，並刪除相關對話紀錄，而陳碧霜、陳姓女協理透過LINE通訊軟體聯繫，除互設好友、隱藏名單，也刪除紀錄，所以兩被告均有湮滅證據之虞，但依現存卷證，無從認定有常見採購弊案中虛增投標家數，形式上藉以製造出參與競標的假象；另林姓技師已羈押禁見，其他相關證人已具結，院方無從認定陳碧霜、陳姓女協理於本案有構成勾串共犯或證人之虞。

桃院綜合全卷資料，權衡羈押處分對被告人身自由的侵害，被告行為對於本案的法益侵害程度，及本案已查扣的被告二人手機等物證資料，認為就本案情節，以具保方式替代羈押處分，不會難以保全證據或難以遂行追訴，依此認定無羈押的必要，最後審酌兩被告於達運光電任職的職位、涉案程度、標案的規模而核定交保金額。

陳碧霜昨晚由律師陪同完成交保程序後離開桃院，對於媒體詢問，表示「不用了」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法