抗告獲准 北市議員陳怡君100萬交保

台北市議員陳怡君（中）遭控詐領助理補助費、收賄，延押抗告獲准，100萬交保。（記者楊心慧攝）

2025/09/13 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員陳怡君與其辦公室主任張惠霖，遭控詐領助理補助費、收賄，檢方依貪污治罪條例等罪起訴，兩人開庭時認罪、請求交保，但士林地院認定交保後仍有滅證、串證之虞，裁定自九月三日起延長羈押兩個月，陳怡君、張惠霖則提起抗告，高院昨裁定兩人各以一○○萬及五○萬交保，這也是高院史上首次針對訊問羈押抗告案，提解被告親自出庭，並裁定交保的案例。

根據卷內事證，陳、張兩人涉犯貪污治罪條例中的「公務員利用職務上機會詐取財物」、「不違背職務收受賄賂」，另涉刑法偽造署押罪、使公務員登載不實罪及洗錢防制法一般洗錢罪。

高院昨召開訊問庭，由受命法官林孟皇提解被告出庭；陳怡君的律師主張前市長柯文哲都能交保，且陳已認罪，並繳回四五四萬犯罪所得，無羈押必要。檢方則主張羈押理由存在，強調士院裁定並無違誤。

高院昨裁定，原裁定撤銷，陳怡君以一○○萬交保、張惠霖以五○萬交保，並限制住居，及自停止羈押之日起限制出境、出海與接受科技設備監控八月，抗告人應於每日下午六時至十時進行電子報到。

高院認為，檢察官有舉證責任，起訴後證據應視為蒐集完成，除非有勾串具體事證，否則不能用滅證、串證之虞作為羈押事由，雖然有逃亡之羈押原因，但可有其他替代方案，因此認為原審有違誤、無羈押必要。陳怡君、張惠霖昨交保後，面對媒體提問不發一語，張更一度擋在陳後面，助她順利上車。

