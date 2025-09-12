警黑協商找少年頂包當槍手 3警起訴

苗栗縣竹南警分局於二○二二年偵辦一起竹苗幫派糾紛槍擊案，爆出警方與幫派協商找少年頂包當槍手，3警起訴。（資料照）

2025/09/12 05:30

約定給5百萬當安家費爆糾紛 3年前舊案遭檢舉

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南警分局於二○二二年偵辦一起竹苗幫派糾紛槍擊案，爆出分局偵查隊的張姓、曾姓兩名小隊長及鄭姓偵查佐，與幫派成員協商找來少年頂替的包庇行徑；苗栗地檢署依偽證、槍砲包庇、偽造文書等罪將三人起訴，指斥張姓小隊長身為執法人員，嚴重斲傷司法威信及人民對執法人員的信賴，且犯後否認犯行，就槍砲包庇部分，求處六年以上之刑。

請繼續往下閱讀...

二○二二年九月間，苗栗縣毒品人口吳姓男子持刀砍傷新竹幫派張姓大哥，張男指示小弟多人向吳男報復，交付小弟一把制式手槍，同月十七日深夜在竹南街頭引爆汽車追逐，小弟之一陳姓男子持槍朝吳男的車輛開槍，吳男及同伴王男受傷。

張姓小隊長獲報，隔天偕同曾姓小隊長、鄭姓偵查佐前往新竹市北區一家會館，向張姓大哥收取作案手槍，並約定僅帶走一名王姓少年及殷姓小弟，前往十八尖山旁停車場，錄製少年為槍手、殷姓小弟為追車駕駛的假搜索查緝影片，將王、殷二人製作筆錄後移送法辦。

但後來約定五百萬元做頂替少年「安家費」一事爆出糾紛，苗栗檢方今年接到檢舉，五月間指揮廉政署中調組搜索約談後，張姓小隊長遭羈押禁見，曾姓小隊長、鄭姓偵查佐分獲廿萬元及十五萬元交保；檢方另查出，張員涉入包庇犯行後三年內，購買二百七十餘萬元高級進口車，其中一百一十餘萬元價款無法提出合理說明。

苗檢認為張員涉犯公務員假借職務上之權力及機會故意犯使用偽造證據、行使公務員登載不實公文書、槍砲彈藥刀械管制條例之包庇他人犯罪及貪污治罪條例公務員財產來源不明等罪；曾員、鄭員涉犯公務員假借職務上之權力及機會故意犯使用偽造證據、公務員登載不實公文書等罪，將三人起訴，同時認定鄭 員行為時資歷尚淺，為遵從上級指示，非牟取自身利益，予以緩起訴處分。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法