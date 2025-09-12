嫩模接拍險淪A片女 躲藥妝店報警

20歲女模特兒樂樂曝光「誘騙攝影」 過程，提醒相關工作者提高警覺。 （樂樂提供）

2025/09/12 05:30

攝影師誤傳訊息「拍Ａ片的事先不要告訴她」

〔記者吳柏軒、邱俊福／台北報導〕當心攝影陷阱！廿歲女模特兒「樂樂」在網上披露驚險逃生經歷，她日前與攝影師約在旅館，進行服飾品牌拍攝，前晚剛到旅館門口，竟收到對方誤傳訊息「樂樂來了…要她拍Ａ片的事先不要告訴她」，樂樂驚覺自己差點淪為Ａ片演員，當下躲到藥妝店報警。她表示，房間內應有男優，恐遭硬上或軟磨方式逼自己拍片；記者傳訊被指涉的攝影師IG帳號，至截稿前無回應。

李女保留法律追訴 警持續了解

據了解，轄區台北市警中山分局大直派出所接獲報案時派員趕抵，得知李女（樂樂）進房前得知實情，未進入旅館即離去，未有遭性侵情事，遂當場告知李女是否提告等相關權益，李女表達將保留法律追訴權，暫不提告；警方將持續連繫當事人進行了解，若疑有犯罪行為將偵辦。

樂樂表示，最初是友人透過別的女模特兒IG（社交軟體）看到攝影師「YUNGFAKER容××」徵服飾品牌模特兒拍照，有五萬元薪水，經聯繫工作內容、約定好衣服與拍照尺度皆在安全範圍，當晚到達旅館通知對方，結果竟然收到對方誤傳的訊息「樂樂來了，叫Hans下去接她。要她拍Ａ片的事先不要告訴她」，她驚覺不對勁，傳訊質問對方並躲到藥妝店報警。

事後樂樂回想，聯繫過程中有別的女模特兒傳訊說認識該攝影師，亦有疑似集團成員用「外流影片」謊言，希望自己拍Ａ片才願協助處理；約拍當天，該攝影師也稱前一組工作是粉絲很多的網紅，自己因而相信對方正常，但恐怕一切都是精心騙局，各種人物設定及交流，都鎖定自己，最終目的是逼拍色情片，她懷疑此事背後有集團操作，並疑有外國人成員故意來亞洲拍片，再把影片拿到國外賣，提醒從事相關工作的女孩要當心留意。

樂樂將過程貼到臉書及Threds（脆）上，引發廣大網友關注，迄昨脆的貼文吸引七十六萬次瀏覽與上千留言，其中不乏其他模特兒透露，曾與該攝影師接觸，被要求拍攝大尺度，但故意不匯訂金與放鳥，或對方一聽到模特兒攜伴，就放棄等詭異行徑。

不過也有人提醒，應是另一名攝影師「yungfaker」被變態盜用照片，疑似假冒身分機率較大。攝影公司yungfaker昨也在IG發布聲明，近期發現不明人士冒用該公司名義，進行不法詐騙行為，呼籲外界勿輕信任何假帳號。

