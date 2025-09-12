生物農業公司以售肥名義 假買賣、真堆置／大甲海邊逾1200噸廚餘 堆成垃圾山

台中市大甲區海邊空地遭堆置蟲糞、廚餘殘渣，及蛋殼、蛋液等廢棄物，惡臭熏天，檢警上門查緝。 （保七總隊第三大隊中區中隊提供）

〔記者許國楨／台中報導〕台中市大甲區海邊一處空地，驚見超過一千二百公噸廚餘殘渣、廢蛋殼、蛋液與蟲糞等廢棄物，惡臭四溢、宛如垃圾山，經查是彰化葉姓女子經營的生物農業公司，因廠內空間不足，將龐大垃圾廢棄物，載到鐘男的農地非法堆放，檢方依廢棄物清理法起訴葉、鐘與員工、司機等十人。

檢方起訴業者、地主等10人

檢方追查，葉女經營的公司，從事有機肥料與飼料再利用，收受廚餘、蛋殼等廢棄物，應透過黑水虻分解再製成飼料，然而自二○二三年起，因廠區空間不足，竟與合作公司及司機共謀，將大量廚餘殘渣、蟲糞及廢蛋殼，運送到台中大甲西勢海堤、臨海路附近鐘男土地上，以每公斤零點六元販售肥料名義交易，實際上是假買賣、真堆置垃圾。

鐘男則配合每車收取六千元「暫置費」，甚至將部分廢棄物，裝入印有葉女公司字樣肥料包裝袋，準備回流當作肥料販售，但因缺乏技術，這些殘渣根本無法順利加工完成，只能直接曝曬、混堆，結果越積越多，臭味傳至數百公尺外。

惡臭熏天 飄數百公尺

台中市環保局今年三月稽查時，當場發現貨車正傾倒大量破碎蛋殼與殘渣；檢方五月間搜索相關公司與涉案人，查扣破碎機、曬物自動收拾裝包機等證物，並查出該公司廢棄物收受與產出數據，與官方申報嚴重不符，未如實呈報等證據。

鐘男坦承收費堆置廢棄物，葉女則辯稱是下屬疏失，沒等黑水虻幼蟲將廚餘食用分解完畢，就載往大甲棄置；檢方不採信葉女辯詞，依違反廢清法起訴全案 。

