中科院鵬園院區標案外洩 搜索達運光電 董事長聲押

上市公司達運光電涉中科院鵬園院區標案外洩，董事長陳碧霜複訊後，檢方聲押。（資料照）

2025/09/12 05:30

〔記者余瑞仁、王憶紅／綜合報導〕承接多項政府與軍方專案寬頻採購案的上市公司達運光電，前天遭桃園地檢署指揮調查局國安站人員搜索，並約談董事長陳碧霜與陳姓主管，昨將二人移送複訊，檢方認定陳碧霜涉案重大，聲請羈押。據了解，該公司疑涉不當取得中山科學研究院資訊通訊研究所林姓技術師外洩的「鵬園院區（屏東九鵬基地）智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案資料。

中科院被爆出內部人員洩露標案資料，桃檢先是在本月二日指揮新北憲兵隊，拘提林男到案，訊後認定涉案重大，向桃園地院聲請羈押獲准。

請繼續往下閱讀...

事涉國安 達運光電：配合追查

由於案情事涉國安，檢方指揮調查局國安站深入追查，發現林男洩露標案資料的廠商為達運光電，十日前往該公司位於新北市五股區的研發單位搜索，同時帶回陳碧霜與陳姓主管訊問，釐清是否涉及不當取得中科院標案資料等情。另市場傳出，有四名達運光電人員被以被告及證人身分約談。

達運光電表示，全力配合檢調追查，營運財務一切正常，對財務業務無重大影響。不過受到偵辦衝擊，達運光電昨天開低走低，午盤過後打入跌停一○五元，並一路鎖到尾盤，成交量達二五○四張。

達運光電成立於一九九二年，去年十二月掛牌上市，董事長陳碧霜與總經理戴國源是夫妻，陳負責業務，戴負責技術研發，主要業務寬頻傳輸產品打入北美市場，並進軍東南亞有線電視，智聯網產品則切入軍工產業，獲海巡、國防等部門採購。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法