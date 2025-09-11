登高測量滑落 女員工遭10噸重鋼梁夾殺

曾姓女員工昨在進行鋼梁測量作業時，不慎自鋼梁上滑落，遭約十噸重的鋼梁壓住身體和頭部，送醫搶救不治。 （警方提供）

2025/09/11 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市岡山區為隨西路一家鋼構工廠，昨天發生驚悚工安意外事件！卅三歲曾姓女員工在進行鋼梁測量作業時，不慎自鋼梁上滑落，遭約十噸重的鋼梁壓住身體和頭部，雖送醫搶救，仍回天乏術。

警方調查，未婚的曾女已在這家鋼構工廠任職多年，日常的工作項目包括要登上堆積如山的鋼梁，進行測量作業。昨天下午二點半左右，曾女一如往常登上鋼梁進行量測，不知何故，突然不小心地從鋼梁上滑落，整個人被夾在鋼梁中間，頭部和身體還遭到重達十公噸的鋼梁砸中壓住，曾女當場失去意識。

請繼續往下閱讀...

廠方趕緊向一一九求救，高雄市消防局救護車與救護人員趕抵時，發現曾女已無氣息，立即進行急救，同時送往岡山秀傳醫院搶救，最後仍因傷勢嚴重回天乏術。

警方接獲通報，趕到現場進行管制及通知鑑識人員採證，同時通報高雄市政府勞工局勞動檢查處到場了解。警方發現，現場鋼梁每支長達十公尺，重量都有上噸，血肉之軀遭鋼梁重壓非死即傷，後續將由勞檢處調查，釐清事故原因及相關責任。

